Vuelven las sanciones sobre el petróleo iraní tras ataques registrados en Ormuz

Nuevas hostilidades militares y económicas han puesto en jaque el frágil memorando de entendimiento que Washington y Teherán firmaron en junio de 2026.

En una drástica escalada del conflicto, Estados Unidos lanzó una ofensiva de bombardeos sobre territorio iraní y restableció las sanciones sobre el crudo de la república islámica.

Se trata de una respuesta contundente a los reportes de agresiones contra tres buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz, un paso clave donde Irán y Oman pretenden imponer un modelo de pago, en una iniciativa rechazada tajantemente por la administración estadounidense.

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Exención a Irán iba a estar en pie hasta el 21 de agosto:

Las detonaciones se hicieron sentir en la región del golfo. De acuerdo con reportes de la agencia de noticias iraní IRIB, se contabilizaron seis explosiones en la isla de Qeshm y siete más en la localidad de Sirik, además de registrarse estallidos adicionales en la estratégica ciudad portuaria de Bandar Abás.

El Mando de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) asumió la autoría de la ofensiva a través de la red social X, justificando las operaciones navales y aéreas como una represalia directa ante las agresiones sufridas por los navíos mercantes que cruzaban el paso marítimo.

Los ataques ocurren después de que la Casa Blanca revocara formalmente un beneficio económico otorgado a Teherán en junio. Dicha exención temporal les permitía a los iraníes producir, comercializar y distribuir crudo junto a sus derivados con un plazo límite fijado para el próximo 21 de agosto.

Sin embargo, la tregua comercial se disolvió cuando tres petroleros —incluido un carguero de gas natural licuado perteneciente a Catar— fueron blanco de ataques en el estrecho.

Irán advirtió a Estados Unidos sobre las consecuencias de romper el tratado:

Ante este escenario, un portavoz del Departamento del Tesoro estadounidense declaró a la agencia de noticias francesa AFP que las maniobras de Irán resultaban "totalmente inaceptables" y advirtió que las mismas acarrearían repercusiones inmediatas.

Esta nueva crisis irrumpe en un momento sumamente delicado, justo cuando ambas potencias se encontraban en negociaciones diplomáticas para pactar el cese definitivo de la guerra en Oriente Medio.

El control operacional y la seguridad en el estrecho de Ormuz, la principal arteria para el flujo energético global, se mantiene como uno de los obstáculos más complejo de las conversaciones.

La reacción diplomática de Teherán no se hizo esperar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la república islámica acusó formalmente a Estados Unidos de quebrantar de forma reiterada el memorando pactado entre ambas naciones. Mediante un comunicado oficial, lanzó un ultimátum al asegurar que el país está emitiendo una seria advertencia respecto a lo que implica el incumplimiento de los tratados por parte de Washington.