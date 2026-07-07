Tercer Tiempo Fest 2026: vuelve a Bogotá el Festival Mundial de Cine de Fútbol

Bogotá volverá a convertirse en el epicentro del cine deportivo con la décima edición del Tercer Tiempo Fest, el Festival Mundial de Cine de Fútbol y Deportes.

Del 13 al 19 de julio, la ciudad reunirá producciones de 11 países, además de conversatorios, actividades culturales y una gran Fan Zone para los aficionados.

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Durante siete días, la capital colombiana abrirá sus puertas a uno de los festivales especializados más importantes de América Latina, un evento que va mucho más allá de las canchas y que utiliza el deporte como un vehículo para contar historias sobre memoria, identidad, inclusión y transformación social.

La programación se desarrollará principalmente en la Cinemateca de Bogotá y en Los Ángeles F.C., espacios que recibirán largometrajes, documentales, cortometrajes y encuentros con realizadores, investigadores, periodistas y amantes del deporte.

¿Qué es el Tercer Tiempo Fest y por qué es un festival especial?

Creado en Colombia hace una década, el Tercer Tiempo Fest se ha consolidado como una plataforma internacional dedicada a la exhibición y circulación de producciones audiovisuales centradas en el fútbol y otras disciplinas deportivas.

A lo largo de sus diez ediciones, el festival ha presentado obras provenientes de más de 40 países, promoviendo el intercambio cultural y el análisis del deporte desde perspectivas históricas, sociales, políticas y humanas.

En esta edición participarán producciones de Colombia, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Chile, Costa Rica y Senegal, con historias que abordan temas como el deporte femenino, la salud mental, la migración, la discapacidad, el liderazgo, la resistencia comunitaria y la memoria deportiva.

Entre los títulos más destacados aparecen El Rey Puma, V1CTOR, Pambelé, Los Murales del Campeón, Con un Pie en la Gloria, Más que Imparables y Juegan Como Niñas, entre otros.

¿Qué actividades tendrá el Tercer Tiempo Fest 2026?

Además de las funciones de cine, el festival ofrecerá una amplia agenda de actividades para toda la familia.

Los asistentes podrán disfrutar de una Fan Zone, pantalla gigante para seguir la Copa Mundial, feria de camisetas y artículos de colección, música en vivo, asado, activaciones culturales, premios para el público y espacios dedicados a la memoria y el patrimonio del fútbol.

Como parte de su apuesta por acercar la cultura a diferentes sectores de la ciudad, algunas funciones también llegarán a las Cinematecas Locales de CEFE Fontanar del Río y CEFE El Tunal, ampliando el acceso a la programación.

La edición 2026 representa un momento especial para el festival, que celebra diez años consolidándose como un escenario donde el deporte trasciende el resultado de un partido para convertirse en una herramienta de reflexión, identidad y construcción de comunidad.

Para conocer toda la programación, ingrese a este enlace.