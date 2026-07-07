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Suspenden ocho bares en Bogotá tras hallar alcohol adulterado y menores de edad

La Policía y la Secretaría de Seguridad llevaron a cabo operativos en los bares. Esto, en medio del Mundial.

Foto: Secretaría de Seguridad.
Foto: Secretaría de Seguridad.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
10:17 p. m.
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Las autoridades de Bogotá reforzaron los controles en las tiendas donde se venden bebidas alcohólicas para prevenir hechos de violencia y proteger a los ciudadanos.

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En estos tiempos, la afluencia de clientes aumenta por el desarrollo del Mundial de la FIFA 2026; por lo que la Policía y Secretaría de Seguridad buscan impedir que haya afectaciones.

¿Dónde quedan los bares?

A esto se suma que los horarios de los partidos han sido principalmente en las tardes y noches, lo cual permite que los bares reciban un alto número de personas.

En las últimas horas fueron inspeccionados ocho establecimientos, los cuales terminaron suspendidos. Además, se decomisaron botellas de licor adulterado y cervezas vencidas que estaban listas para ser vendidas.

En uno de los procedimientos, llevado a cabo en El Nuevo Portal, localidad de Usme; los uniformados les pusieron la lupa a varios locales. Cinco fueron cerrados temporalmente por incumplir las normas vigentes y, en uno, hallaron licor adulterado escondido.

¿Qué otras medidas hubo?

Con respecto a las otras medidas, dos personas fueron llevadas al Centro de Traslado por Protección (CTP), se impusieron comparendos por comportamientos en contra de la convivencia y se incautaron varias dosis de droga.

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Otro operativo se puso en marcha en Sierra Morena, localidad de Ciudad Bolívar; donde las autoridades inspeccionaron distintos bares. Durante la intervención fueron suspendidos tres de estos tras detectar la venta de licor adulterado, cerveza vencida y el ingreso de menores de edad.

Fueron encontradas dos adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas en una tienda. Tras el hallazgo, quedaron bajo la custodia de sus padres, quienes suscribieron un compromiso orientado a reforzar las medidas de cuidado y evitar que la situación se repita.

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