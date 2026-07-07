'Juanfer' Quintero dejó dudas sobre su futuro en la Selección Colombia: ¿se despidió?

Juan Fernando Quintero rompió el silencio tras la eliminación de la Selección Colombia frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. Sus palabras, pronunciadas entre la frustración por la derrota, despertaron interrogantes sobre si este pudo haber sido su último partido con la 'Tricolor'.

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Después de 120 minutos de lucha y una definición por penales que terminó favoreciendo a Suiza, el ambiente en el camerino colombiano es de tristeza. La Selección Colombia quedó fuera del Mundial 2026 y varios de sus referentes comparecieron ante los medios para expresar el dolor por la eliminación.

Uno de los más esperados fue Juan Fernando Quintero. El volante, que ingresó en el segundo tiempo y le dio claridad al ataque colombiano, fue el encargado de ejecutar el primer cobro de la tanda de penales, convirtiéndolo con seguridad. Sin embargo, los fallos posteriores de Davinson Sánchez y Juan Camilo 'Cucho' Hernández terminaron inclinando la serie a favor del conjunto europeo.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero tras la eliminación de Colombia?

En la zona mixta, el mediocampista evitó señalar responsables y destacó el esfuerzo del grupo durante todo el proceso mundialista.

Estamos dolidos y no nos vamos a reprochar nada. Los que se quedan, que sean conscientes de que a veces no alcanza, y que lleven y tengan la oportunidad de llevar a Colombia al otro paso. Fue un partido difícil, hacer un análisis en este momento es complejo y es duro por el sentimiento y la frustración. Fue un partido de igual a igual y eso duele, afirmó.

Aunque el mensaje estuvo cargado de autocrítica y respaldo al grupo, hubo una frase que rápidamente llamó la atención: "los que se quedan".

¿Juan Fernando Quintero insinuó su retiro de la Selección Colombia?

La expresión utilizada por el volante abrió el debate entre los aficionados. Para muchos, podría tratarse de una señal de que el jugador estaría considerando cerrar su ciclo con la Selección Colombia tras esta Copa del Mundo.

Con 33 años y una trayectoria marcada por momentos memorables con la Tricolor, el mediocampista sigue siendo uno de los futbolistas con mayor talento del país, aunque la renovación generacional empieza a tomar fuerza pensando en el proceso hacia el Mundial de 2030.

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La eliminación frente a Suiza no solo dejó el dolor de quedarse fuera de los cuartos de final. También abrió la puerta a posibles despedidas de varios referentes que marcaron una época en la Selección Colombia y cuyo futuro aún está por definirse.