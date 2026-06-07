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Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / lunes 6 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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julio 06 de 2026
09:15 p. m.
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  • En entrevista con Noticias RCN, el ministro de Defensa designado, general (r) Jorge Eduardo Mora, explicó cómo funcionarán los bloques urbanos, dijo que vuelve el Esmad y que será prioridad combatir las disidencias de las Farc.
  • Tras doble terremoto en Venezuela los muertos superan los 3.500, pero son muchísimos los desaparecidos. Decenas de cuerpos no identificados son enterrados por la misma comunidad.
  • Sale el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Desde palacio le pidieron la renuncia. Horas antes el alto funcionario cuestionó duramente el proceso de paz con las disidencias de alias Calarcá.
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