Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 13 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
08:41 p. m.
  • Día de profundo dolor en Colombia por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Miles de personas acompañaron los actos fúnebres desde la salida del Congreso, el ingreso a la Catedral Primada y el traslado a su última parada: el cementerio central.
  • El representante a la Cámara Julio César Triana fue víctima de un atentado mientras salía del municipio de La Plata, Huila. Por fortuna el congresista salió ileso a pesar de que el vehículo recibió varios impactos de bala. El partido Cambio Radical denunció que el parlamentario ha sido blanco de múltiples amenazas y piden al Gobierno tomar medidas urgentes.
Inpec

Personas privadas de la libertad ahora podrán tener sus celdas abiertas: ¿a quiénes beneficia?

La disposición se aplicará en ocho centros de reclusión del país durante un plan piloto que se extenderá hasta noviembre de 2025.

Loterías

Cayó MiLoto nuevamente en Colombia: este fue el recóndito lugar donde un campesino se hizo millonario

Este fue el lugar donde cayó el millonario premio y los números con los que ganó.

Secretaría de Salud

Distrito impulsa campaña en la que visita casas para ofrecer servicios de salud

Copa Sudamericana

Viral: un perro hincha de Fluminense celebró con locura el autogol de Yerson Candelo

La casa de los famosos

Melissa Gate se fue con todo contra Karina García y la modelo la enfrentó: así fue el 'picante' cruce