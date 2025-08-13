Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 13 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
agosto 13 de 2025
- Día de profundo dolor en Colombia por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Miles de personas acompañaron los actos fúnebres desde la salida del Congreso, el ingreso a la Catedral Primada y el traslado a su última parada: el cementerio central.
- El representante a la Cámara Julio César Triana fue víctima de un atentado mientras salía del municipio de La Plata, Huila. Por fortuna el congresista salió ileso a pesar de que el vehículo recibió varios impactos de bala. El partido Cambio Radical denunció que el parlamentario ha sido blanco de múltiples amenazas y piden al Gobierno tomar medidas urgentes.