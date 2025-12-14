CANAL RCN
Economía

Mejores consejos para invertir la prima navideña y evitar las deudas para 2026

En Colombia, más de 9 millones de trabajadores colombianos reciben la prima de servicios.

¿Cómo convertir la prima de junio en el primer paso para tener casa propia?
Foto: Pixabay

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
05:16 p. m.
Con la llegada de diciembre, más de 9 millones de trabajadores colombianos reciben la prima de servicios, un ingreso adicional que, bien administrado, puede convertirse en un impulso financiero para el nuevo año.

Cabe resaltar que la prima de servicios la reciben todos los trabajadores vinculados mediante contrato laboral formal, ya sea a término fijo, indefinido u obra o labor, y corresponde a un pago equivalente a medio salario por cada semestre trabajado.

“Saber cuánto es el monto que cada trabajador va a recibir en diciembre, es muy sencillo. La fórmula base es: salario mensual, multiplicado por los días trabajados en el semestre, dividido en 360. Esto significa que una persona que gana $1.500.000 y trabajó los seis meses recibirá aproximadamente $750.000, mientras que alguien que solo laboró tres meses recibirá la mitad de ese valor”, explica Juan Mauricio Joya, Gerente Senior de Servicios Legales de KPMG Colombia.

Por eso, para aprovechar al máximo este ingreso extraordinario, expertos en finanzas personales recomiendan que, antes de gastarlo, cada persona haga un diagnóstico rápido de sus finanzas. Identificar los gastos fijos que llegarán en enero (como matrículas, uniformes, útiles escolares, impuestos o seguros), así como revisar si hay deudas pendientes, permite definir cuánto puede destinarse sin comprometer la estabilidad financiera.

Mejores consejos para invertir la prima navideña en este 2025

A partir de ese panorama, una estrategia útil es aplicar una distribución equilibrada del dinero: destinar alrededor del 50% a obligaciones prioritarias como deudas o pagos escolares, reservar el 30% para ahorro o inversión, y dejar el 20% restante para los gastos propios de la temporada, incluyendo regalos, cenas o viajes.

Las opciones de inversión también están al alcance de cualquier persona, incluso con montos bajos. Los fondos de inversión colectiva permiten empezar desde $50.000, ofreciendo diversificación y riesgos moderados.

Los CDT a corto plazo, de 90 o 180 días, garantizan rentabilidades fijas y seguras, mientras que los fondos voluntarios de pensiones ayudan a construir ahorro de mediano y largo plazo con beneficios tributarios. Además, destinar parte de la prima a un fondo de emergencia aporta tranquilidad ante imprevistos y reduce la necesidad de acudir a créditos costosos.

Otro punto clave es evitar las compras impulsivas de diciembre. Elaborar una lista de regalos, comparar precios y preferir pagos en efectivo o débito son acciones simples que evitan endeudarse innecesariamente. También es importante desconfiar de los créditos rápidos o la financiación “a una cuota”, que suelen venir acompañados de tasas de interés elevadas o cargos ocultos.

Finalmente, recordar que enero es tradicionalmente uno de los meses más exigentes en términos económicos y prepararse para ello puede marcar la diferencia. Anticipar desde ya los pagos escolares, impuestos o seguros permite comenzar el 2026 con mayor estabilidad.

“La prima debe verse como una herramienta para aliviar el bolsillo, no para endeudarse", señala Joya. "La recomendación es disfrutarla con responsabilidad, planear con anticipación y separar siempre un monto para ahorro o inversión”.

