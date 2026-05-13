Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 13 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 13 de 2026
08:13 p. m.
08:13 p. m.
- Alcalde Carlos Fernando Galán le dejó varias ‘pullas’ al presidente Petro: duras críticas
- ¿Hay riesgo por el volcán Puracé? La ceniza ya cayó sobre Popayán y varias zonas del Cauca
- Claudia López y Leonardo Huerta mostraron la otra cara de su fórmula: cáncer, disciplina y una alianza “sin imposturas”