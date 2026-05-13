Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / miércoles 13 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 13 de 2026
08:47 a. m.
08:47 a. m.
- Sube la tensión entre el Gobierno Nacional y las altas cortes por las decisiones referentes al decreto que obligaba el traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones.
- La intolerancia genera preocupación en Bogotá. Este año se han presentado 100.000 denuncias, con un promedio de 774 casos por día.
- Dolor e indignación por la muerte de una bebé de 14 meses que no recibió a tiempo un tratamiento vital por parte de la EPS Emssanar.