Una experiencia Monumental

De la mano de un campeón del mundo, trece usuarios de la plataforma de alojamiento Airbnb, podrán disfrutar de una experiencia única en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Por primera vez el estadio Monumental, la casa de la Selección Argentina, abrirá sus puertas a los fans para que puedan experimentar dos momentos exclusivos que podrán reservar únicamente a través de la plataforma de Airbnb.

Trece personas de diferentes países, en los que se incluye a Colombia, podrán ser los ganadores de una experiencia inolvidable. Los seleccionados tendrán la oportunidad de realizar un recorrido por las zonas exclusivas del estadio más grande de Sudamérica.

El 29 de mayo del presente año, los seleccionados visitarán los túneles, los vestuarios y el campo de juego de la casa de los actuales campeones del mundo, en un recorrido acompañado de relatos de la historia del fútbol gaucho. Además, disfrutarán de una tradicional parrilla argentina como almuerzo en el restaurante El Bodegón, que tiene una vista privilegiada del terreno de juego.

Un campeón del Mundo como anfitrión

Esta experiencia tendrá la compañía de un campeón del Mundo, Gonzalo Montiel, lateral de la albiceleste y el futbolista que anotó el penalti con el que la selección de Argentina logró el título en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El hoy jugador de River Plate, no solo acompañará e interactuará con los ganadores de esta experiencia, también participará en una tanda de lanzamientos de penaltis junto a los invitados en una de las porterías del estadio más grande de Argentina.

Una noche en el Monumental

La segunda experiencia, a la cual solo dos de los ganadores podrás acceder, es la de pasar una noche en el estadio Monumental como huéspedes (del 29 de mayo al 30 de mayo de 2026).

Gracias a Airbnb, uno de los palcos del escenario deportivo fue adecuado como un cuarto de un hotel de lujo, con todas las comodidades y con una vista espectacular de la cancha para descansar plácidamente y tener un despertar cargado de recuerdos de las hazañas futbolísticas más grandes que se han registrado en la historia del fútbol.

¿Cómo participar?

La estancia y la experiencia podrán reservarse de forma independiente a partir del 15 de mayo de 2026 a las 6:00 A.M. hora de Colombia a través de dos enlaces:

Para participar en el sorteo que les permite a dos huéspedes pasar una noche en el estadio Monumental, se deben registrar en www.airbnb.com/monumentalsleepover.

Y para inscribirse en la experiencia que incluye el tour por el estadio Monumental, el almuerzo y la tanda de penaltis con Gonzalo Montiel hay que registrarse en: www.airbnb.com/monumentalexperience.

Cabe aclarar que los ganadores de esta experiencia deberán costear con los gastos de tiquetes y traslados al lugar del evento.