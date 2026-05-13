¿Se lo va a perder? Así fue el cómico anuncio de la docuserie de James Rodríguez

La historia de James Rodríguez llegará a Netflix. La plataforma confirmó el estreno de una nueva docuserie sobre la vida y carrera del capitán de la Selección Colombia, una producción que mostrará tanto los momentos más gloriosos de su trayectoria deportiva como los episodios personales y profesionales que marcaron su camino en el fútbol internacional.

La producción estará dirigida por el cineasta colombiano Simón Brand y contará con un relato íntimo narrado por el propio James Rodríguez, quien repasará desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del deporte colombiano.

Así fue el anuncio de Netflix Colombia

Así fue el divertido anuncio del documental por parte de Netflix Colombia, con la participación de talento del Canal RCN como es el 'Tigre' Córdoba y Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Brasil 2014, el punto más alto

Uno de los ejes principales de la serie será la histórica participación de James en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que terminó como goleador y figura global tras su recordado gol ante Uruguay, considerado por muchos como uno de los mejores goles en la historia de las Copas del Mundo.

Netflix también adelantó que la producción mostrará el proceso que llevó al colombiano al Real Madrid después de aquella Copa del Mundo y contará con la participación de Carlo Ancelotti, técnico que fue clave en su llegada al club español.

La historia detrás del ídolo

Además de los éxitos deportivos, la docuserie abordará momentos difíciles y personales de la vida del ‘10’. Entre ellos, las dificultades económicas que vivió durante sus primeros años en Argentina cuando jugaba en Banfield y las críticas que enfrentó tras su llegada al fútbol europeo.

Según explicó Netflix, el objetivo es mostrar “a la persona detrás del ídolo”, retratando al futbolista admirado por millones de aficionados, pero también al hombre que atravesó episodios de presión, incertidumbre y transformación personal.

“La vida de James Rodríguez, el niño colombiano que soñó con ser capitán y terminó convirtiéndose en el ‘10’ que inspiró a un país entero, se revela en esta miniserie documental como una travesía que recorre su talento, sus adversidades y su evolución profesional”, señala la sinopsis oficial de la producción.

Las figuras que aparecerán

La serie contará con entrevistas y testimonios de varias figuras del fútbol nacional e internacional que acompañaron diferentes etapas de la carrera de James Rodríguez.

Entre los invitados confirmados aparecen Luis Díaz, Radamel Falcao García, Sergio Ramos, Marcelo, David Ospina, José Néstor Pékerman y el actual entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo.

Con esta producción, Netflix apuesta nuevamente por las historias deportivas latinoamericanas y por una de las figuras más mediáticas del fútbol colombiano en las últimas décadas.