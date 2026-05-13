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Pese a violaciones registradas “a diario”, el alto al fuego se mantiene en Gaza

Las millones de toneladas de escombro hacen de la reconstrucción de Gaza una tarea para toda “una generación”.

Foto: AFP
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Noticias RCN

mayo 13 de 2026
07:35 p. m.
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La devastación en la Franja de Gaza es tal que las labores de recuperación requerirán del "trabajo de toda una generación". Así lo advirtió Nikolai Mladenov, alto representante para Gaza de la "Junta de Paz" que estableció el presidente estadounidense Donald Trump, tras analizar la crisis humanitaria y la fragilidad del cese de hostilidades vigente desde octubre.

Un cese al fuego que "no es perfecto", pero sobrevive

A pesar de que el territorio sigue siendo escenario de bombardeos israelíes y de acusaciones cruzadas de incumplimiento entre Israel y Hamás, el diplomático fue claro en declaraciones entregadas a la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA), en que el que el alto al fuego “se mantiene”.

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No obstante, Mladenov reconoció la precariedad de la situación al señalar que la tregua, pactada el pasado 10 de octubre, "no es perfecta". Según el representante, "hay violaciones todos los días, y algunas de ellas son muy graves". Este acuerdo se alcanzó poco después del segundo aniversario del estallido de la guerra, iniciada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

¿Cómo avanza el plan de paz que diseñó Trump en la franja de Gaza?

Aunque la fase inicial del acuerdo logró el intercambio de los últimos rehenes israelís por prisioneros palestinos, la transición hacia la segunda etapa se encuentra bloqueada.

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El estancamiento, preocupa, debido a que es en la segunda fase que Hamas entregaría sus armas y las tropas de Israel que, de momento, mantienen el control sobre el 50% de la Franja de Gaza, dejarían Palestina.

Sobre el futuro político de la región y el papel del movimiento islamista, Mladenov aclaró la postura de la Junta no es “que Hamás desaparezca como movimiento político". Sin embargo, marcó una línea roja sobre el plan de paz:

"Lo que no es negociable es que facciones armadas o milicias con sus propias estructuras de mando militar, sus propios arsenales o redes de túneles puedan coexistir junto a una autoridad palestina de transición".

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