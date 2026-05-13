Alcalde Carlos Fernando Galán le dejó varias ‘pullas’ al presidente Petro: duras críticas

Este miércoles 13 de mayo, se desarrolló un foro de Asocapitales con los candidatos a la Presidencia. Ante los micrófonos de La FM, el alcalde Carlos Fernando Galán tocó varios puntos.

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El mandatario señaló que la seguridad es una preocupación generalizada de todas las ciudades capitales, mencionando los retos en extorsión que enfrenta Barranquilla, la inseguridad en Cali y las preocupaciones de Medellín en cuanto a los diálogos de paz total.

Las debilidades del sistema penitenciario

En cuanto al papel del Estado para hacerle frente a la delincuencia, el alcalde lanzó duros cuestionamientos al sistema penitenciario: “Una cárcel debería cortar el delito. Una persona que delinque, si entra a la cárcel, no va a poder seguirse delinquiendo. Eso es una cosa básica, pero no funciona así”.

La idea la profundizó haciendo referencia a casos específicos donde se han capturado a personas que han sido detenidas hasta 10 veces y al final vuelven a las calles. Además, el mantenimiento de los sindicados debe ser cubierto por las ciudades con costos que llegan a ser elevados.

¿Cómo es la relación alcaldes – presidente?

La relación con el Gobierno Nacional fue otro punto crítico. “Hay alcaldes de ciudades capitales que no han tenido reunión con el presidente (Gustavo Petro). Llevan dos años y medio prácticamente”, declaró Galán, quien calificó la relación como conflictiva y basada en intereses políticos más que institucionales.

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Con respecto a la cuestionada política de paz total, el mandatario expresó preocupación por la falta de consulta a gobiernos locales: “El Gobierno ha iniciado unos diálogos con actores criminales en la ciudad de Barranquilla, sin tener en cuenta la voz”.

Los choques por el Regiotram

Puntualmente para lo que compete a Bogotá, advirtió sobre riesgos de seguridad al recordar el reciente hallazgo de un dron con explosivos cerca de la pista aérea de Catam y material del ELN incautado.

Uno de los últimos asuntos tratados fue la movilidad, concretamente el futuro del Regiotram. El alcalde le dejó otra 'pulla' al presidente: “Habla de otro tren totalmente distinto (…) Tal vez no conoce bien el proyecto que aprobó”.