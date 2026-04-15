Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 15 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 15 de 2026
09:27 p. m.
09:27 p. m.
- Tumban los impuestos a cigarrillos y licores que, vía decreto, el gobierno cobró amparado en la emergencia económica.
- La Corte Constitucional ordenó al gobierno devolver el dinero cobrado por los impuestos de la emergencia durante diciembre de 2025 y enero de 2026. ¿Cómo se hará eso?
- La Fiscalía destapó un nuevo escándalo de presunta corrupción con la plata de las regalías para los departamentos.