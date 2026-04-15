¿Cuándo es el próximo partido de la selección Colombia Femenina en la Liga de Naciones?

La Selección Colombia femenina tendrá este sábado 18 de abril una de sus pruebas más exigentes en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, cuando visite a Argentina en un duelo que promete emociones de principio a fin y que, además, definirá al líder del torneo. Ambas selecciones llegan en un momento brillante, compartiendo la cima con 13 puntos, separadas únicamente por la diferencia de gol, por lo que el choque aparece como una auténtica final anticipada en la lucha por uno de los dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia aterriza en este compromiso con la confianza por las nubes tras su sólida victoria 2-0 sobre Chile en el Pascual Guerrero. La gran figura volvió a ser Linda Caicedo, quien abrió el marcador al minuto 14 con una acción individual de enorme categoría, mientras que Manuela Vanegas selló el triunfo en tiempo de reposición desde el punto penal. Ese resultado dejó a Colombia muy cerca de asegurar, desde ya, su clasificación directa a la Copa del Mundo.

Un duelo de invictas que puede marcar el camino

Argentina tampoco afloja y ratificó su candidatura al vencer 2-1 a Venezuela, en un partido exigente que volvió a mostrar la fortaleza competitiva de la Albiceleste. Los goles de Agostina Holzheier y Florencia Bonsegundo, actual goleadora del campeonato con cuatro anotaciones, le permitieron sostener el primer lugar por mejor diferencia de gol.

Con ese panorama, el enfrentamiento del sábado toma un valor enorme. No solo estará en juego el liderato, sino también una ventaja anímica decisiva para el tramo final del certamen. La selección que logre imponerse quedará muy bien encaminada hacia el boleto directo al Mundial, mientras que incluso un empate podría mantener a ambas como grandes favoritas en Sudamérica.

Linda Caicedo y Bonsegundo, el choque de las figuras

El partidazo también tendrá un atractivo especial en el duelo entre sus grandes referentes ofensivas. Por Colombia, Linda Caicedo atraviesa un momento espectacular y vuelve a ser la gran esperanza en ataque gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para definir partidos cerrados. Del otro lado, Bonsegundo lidera a Argentina con experiencia, llegada al área y una eficacia que la tiene como máxima artillera del torneo.

Todo está servido para un choque vibrante entre las dos mejores selecciones del campeonato. Colombia quiere dar el golpe en territorio argentino, quedarse con la cima y acercarse definitivamente al sueño mundialista.