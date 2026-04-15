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Nuevos detalles sobre escándalo de corrupción con el desvío de las regalías

Mediante empresas fantasma, hubo irregularidades por más de 400 mil millones de pesos.

Noticias RCN

abril 15 de 2026
09:04 p. m.
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Un nuevo escándalo de corrupción sacude al país tras el descubrimiento de un presunto esquema de desvío de recursos del Sistema General de Regalías. La Fiscalía desarticuló una red que habría direccionado contratos por una cuantía superior a 496 mil millones de pesos mediante una empresa fantasma. Los recursos debían haberse destinado a proyectos productivos en las regiones.

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Las autoridades realizaron nueve capturas de representantes legales de empresas y otras personas vinculadas al caso. Según la investigación, se habrían articulado para que la empresa Aremca (Asociación de Municipios del Caribe) fuera designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones en diferentes regiones del país.

101 proyectos por casi medio billón de pesos

Con este aval, presuntamente direccionaron 101 convenios que incluían proyectos desde la promoción de hábitos alimenticios saludables en las comunidades hasta la implementación de acciones en la participación comunitaria de la población y el apoyo a supervisión, seguimiento y control del proyecto fortalecimiento de la cadena productiva de plátano hartón, entre otros.

Los objetos contractuales llamaron poderosamente la atención de los investigadores por su conveniencia y la forma en que fueron adjudicados.

¿Cómo habría sido el entramado?

Lo más grave del caso es que, según documentó la Fiscalía, estos proyectos adjudicados irregularmente fueron financiados con regalías y, en su mayoría, no fueron ejecutados. Esto significa que los recursos públicos destinados al desarrollo regional y a mejorar las condiciones de vida de las comunidades nunca llegaron a su destino.

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El Sistema General de Regalías constituye uno de los principales mecanismos de financiación para proyectos de desarrollo en las regiones del país. Estos recursos provienen de la explotación de recursos naturales no renovables y están destinados a reducir las brechas de desigualdad territorial.

Este nuevo escándalo se suma a otros casos de corrupción de proporciones mayúsculas que han afectado la confianza en el manejo de recursos públicos. La investigación continúa para determinar la totalidad de responsables y el alcance real del desvío de fondos que debían impulsar el desarrollo productivo en las diferentes regiones del país.

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