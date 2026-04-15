Ya puede recargar la tarjeta tullave sin filas y desde el celular: así funciona la nueva opción con Daviplata

Con el objetivo de facilitar el acceso y reducir los tiempos de espera, ahora los usuarios de Transmilenio cuentan con una nueva forma de recargar la tarjeta tullave directamente desde su celular, sin necesidad de acudir a puntos físicos.

Habilitaron nueva alternativa digital para cargar saldo a la tarjeta de Transmilenio

Desde ahora, la recarga de la tarjeta tullave también se puede realizar a través de Daviplata, la billetera digital de Davivienda.

Esta nueva opción se suma a otras alternativas como PSE, Nequi y la aplicación Maas, ampliando las posibilidades para los usuarios del sistema en sus componentes troncal, zonal y TransMiCable.

El uso de las recargas digitales ha venido creciendo de manera sostenida. Según datos del sistema, esta modalidad pasó de representar el 2% del total en enero de 2024 al 18,05% en marzo de 2026, evidenciando una mayor confianza y uso por parte de los ciudadanos.

Además, en alianza con Maas, se han desarrollado herramientas que permiten no solo recargar, sino también activar el saldo desde el celular mediante tecnología NFC, siendo un cambio frente al proceso anterior, en el que era necesario acudir a estaciones o buses para validar la recarga.

Paso a paso para recargar la tarjeta tullave con Daviplata

Ingrese a la aplicación Daviplata y ubique la opción “Movilidad”.

Seleccione “Tarjeta de transporte” y luego “tullave-Maas”.

Si es la primera vez, acepte los términos y condiciones.

Elija el monto de recarga, entre $11.000 y $200.000.

Revise los datos de la operación (se cobra $230 por el uso de la recarga digital).

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Una vez completado el proceso, deberá activar la recarga desde la app Maas con tecnología NFC o en los dispositivos disponibles en estaciones y buses.

Anteriormente, la activación solo era posible al acercar la tarjeta a validadores físicos, incluso con tiempos de espera. Ahora, con celulares compatibles, este proceso puede hacerse de forma inmediata.