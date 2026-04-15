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ÚLTIMA HORA: este participante sale de La Casa de los Famosos Colombia 2026

El famoso conoció la noticia en la más reciente jornada de nominación.

Foto: Canal RCN.

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abril 15 de 2026
09:08 p. m.
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En la noche de este miércoles 15 de abril de 2026, se realizó otra jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia.

Sin embargo, la dinámica cambió porque los participantes tuvieron que elegir una calabaza de Halloween al azar y consiguieron un poder que los benefició o los afectó.

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Fue así como en una de esas calabazas se habilitó el 'poder del destierro' y un habitante tuvo que salir de La Casa de los Famosos Colombia 2026. ¿Qué pasará con él?

Juanda Caribe sale de La Casa de los Famosos Colombia: ¿a dónde?

Alejandro Estrada fue el último en abrir su calabaza y se enteró de que tenía el 'poder del destierro'.

En consecuencia, tuvo que elegir a uno de sus compañeros para que saliera de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y se decantó por Juanda Caribe.

La razón de Alejandro Estrada fue que desde el principio ha tenido una rivalidad con el creador de contenido y quería ser consecuente.

¿Qué pasará con Juanda Caribe tras el 'destierro' en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Aunque el resto de los habitantes piensan que Juanda Caribe quedó eliminado e, incluso, Beba de la Cruz lloró, la verdad es que permanecerá en el 'loft'.

El creador de contenido tendrá la posibilidad de espiar a sus compañeros y retornará a la competencia con información adicional que podrá usar a su favor.

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Además, de acuerdo con lo que han explicado Marcelo Cezán y Carla Giraldo con instrucciones del 'jefe', Juanda Caribe volverá a La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la noche del jueves.

Mientras tanto, aparte del 'destierro', Alexa Torrex estará nominada semana a semana hasta la semifinal, Aura Cristina irá de manera directa a la eliminación del próximo domingo y Valentino Lázaro, por decisión de Tebi Bernal, también está en riesgo de abandonar la competencia.

 

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