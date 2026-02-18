Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima: hora y canal para ver la Copa Libertadores

El Deportes Tolima afrontará este jueves 19 de febrero un reto importante en el plano internacional cuando visite al Deportivo Táchira, en el compromiso de ida correspondiente a la segunda ronda de la Copa Libertadores. El partido se disputará a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión a través de ESPN y Disney+.

El conjunto pijao llega a esta instancia con la ilusión de dar un paso firme hacia la siguiente fase del torneo de clubes más importante del continente. Con una plantilla renovada y bajo la dirección técnica de Lucas González, el equipo buscará un resultado positivo en territorio venezolano que le permita encarar con mayor tranquilidad el duelo de vuelta en casa.

La importancia de un buen resultado como visitante

Para el Deportes Tolima, conseguir un marcador favorable en este primer compromiso será fundamental. Históricamente, las series de eliminación directa en torneos internacionales suelen definirse por detalles, y sumar o, al menos, evitar una derrota en condición de visitante puede marcar la diferencia.

El cuerpo técnico ha insistido en la necesidad de mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades en ataque. La idea del equipo es plantear un partido inteligente, sin desesperarse, y buscar espacios para hacer daño a un rival que suele hacerse fuerte en su estadio.

El Deportivo Táchira, por su parte, intentará imponer condiciones desde el arranque, apoyado por su público y por el conocimiento del terreno de juego. El conjunto venezolano también aspira a sacar ventaja antes de viajar a Colombia, por lo que se espera un duelo intenso y disputado.

El sueño de definir la clasificación en Ibagué

Más allá del resultado de este jueves, en el plantel del Tolima confían en que la serie se definirá en territorio colombiano. La intención del equipo es llegar al partido de vuelta con opciones claras de clasificación y hacer valer su localía en el estadio de Ibagué.

El grupo ha trabajado con la meta de avanzar a la siguiente ronda y seguir representando al país en el torneo continental. Para muchos de los jugadores, esta es una oportunidad importante para mostrarse en el escenario internacional y consolidar el proyecto deportivo del club.

Con el partido programado para las 7:30 p.m. y transmisión por televisión y plataforma digital, el Deportes Tolima iniciará una nueva aventura internacional con la esperanza de dar un golpe de autoridad fuera de casa y acercarse a la siguiente fase de la Copa Libertadores.