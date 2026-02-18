Taxista ideó la forma para quedarse con más de 300 millones de pesos con inusual método criminal en Bogotá

Juan Carlos Naranjo Becerra es un taxista que, a simple vista, no genera ningún peligro. Sin embargo, los pasajeros que se subieron al carro no se dieron cuenta del engaño en el que cayeron.

RELACIONADO Así quedó el recargo del aeropuerto y la unidad por cada cien metros en los taxis para 2026

Este hombre ha conducido el taxi por Bogotá, recogiendo a una extensa cantidad de personas. Al momento de pagar, presuntamente puso en marcha un particular método para quedarse con las tarjetas.

El ‘cambiazo’ duraba pocos minutos

Resulta que ofrecía el servicio de datáfono con el propósito de facilitar el pago, especialmente cuando la persona no tenía efectivo. No obstante, habría aprovechado la situación para cambiarle las tarjetas por unas copias de plástico sin que se diera cuenta.

Esta modalidad es conocida como ‘cambiazo’ y se cree que estafó a mínimo 35 personas. El taxista supuestamente decía que el datáfono estaba fallando, la fachada para demorar la transacción y hacer el cambio de las tarjetas. Dada la similitud con la original, los pasajeros no se percataban al instante.

Después de tener las tarjetas, habría ido a los cajeros más cercanos para hacer retiros gigantescos. Se estima que superó los 379 millones de pesos en robos.

Lo sorprendieron con 34 tarjetas bancarias

Con lo que no contó es que las víctimas denunciaron y, teniendo en cuenta lo parecido en los casos, las autoridades concluyeron que se trataba de un modus operandi sistemático.

RELACIONADO Acusaron a los dos principales implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Fue así como se logró la captura en la localidad de Suba. Naranjo tenía dos datáfonos, dos celulares, dinero en efectivo, tres tarjetas (crédito y débito) y dos credenciales. Un juez lo envió a prisión.

“Durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, desplegó de manera reiterada un modus operandi con el fin de obtener el pago de servicios de transporte (…) Dicho accionar consistía en exigir la cancelación del servicio mediante tarjeta bancaria, simulando un datáfono”, explicó la fiscal del caso.