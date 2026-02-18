Parlamento de Perú no llega a un consenso: habrá segunda vuelta para escoger al nuevo presidente interino

En su sesión del miércoles, 18 de febrero, el Parlamento de Perú no logró un consenso para escoger a un nuevo presidente interino, tras la salida del cargo de José Jerí, por falta de idoneidad e inconducta funcional.

El país latinoamericano tendrá que pasar, nuevamente, la noche sin un rostro al frente del ejecutivo, tras el juicio político relámpago que el martes 17 terminó con la destitución de Jerí, al recibir 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

¿Qué candidatos pasan a segunda vuelta en el Parlamento?

En la votación iniciada el miércoles, sobre las 6:00 de la tarde, hora local, los candidatos debían obtener un mínimo de 59 votos para convertirse en el próximo presidente de Perú.

Aunque 117 legisladores participaron del proceso de elección, el candidato que más votos obtuvo fue José María Balcázar: 46. Ahora tendrá que enfrentarse con Maricarmen Alva (43) en una segunda vuelta.

Automáticamente, quedaron fuera el socialista Edgar Reymundo y Héctor Acuña, representante de un partido salpicado en escándalos de corrupción. María del Carmen Alva, expresidenta del parlamento y miembro del partido Acción Popular, es la favorita.

¿Qué le espera al próximo presidente de Perú una vez llegue al cargo?

Perú ha tenido siete presidentes en la última década, de los cuales solo uno ha logrado terminar su periodo presidencial.

Al llegar al cargo, como reemplazo de Dina Boluarte, en octubre de 2025, el expresidente José Jerí recibía un país en el que el crimen organizado ha ganado terreno los últimos años y la prioridad máxima es garantizar unas elecciones presidenciales y legislativas transparentes el próximo 12 de abril.

Ambas tareas quedarán en manos del nuevo presidente interino, que permanecerá en el cargo hasta que finalice el lustro presidencial, el 28 de julio, si nada extraordinario ocurre, como en el pasado. Jerí deja el cargo en medio de dos investigaciones en su contra por presunto tráfico de influencias.