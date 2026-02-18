CANAL RCN
Internacional

Parlamento de Perú no llega a un consenso: habrá segunda vuelta para escoger al nuevo presidente interino

El país tendrá que escoger a su próximo presidente entre los candidatos Maricarmen Alva y José María Balcázar.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
08:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En su sesión del miércoles, 18 de febrero, el Parlamento de Perú no logró un consenso para escoger a un nuevo presidente interino, tras la salida del cargo de José Jerí, por falta de idoneidad e inconducta funcional.

El país latinoamericano tendrá que pasar, nuevamente, la noche sin un rostro al frente del ejecutivo, tras el juicio político relámpago que el martes 17 terminó con la destitución de Jerí, al recibir 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí tras cuatro meses en el cargo
RELACIONADO

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí tras cuatro meses en el cargo

¿Qué candidatos pasan a segunda vuelta en el Parlamento?

En la votación iniciada el miércoles, sobre las 6:00 de la tarde, hora local, los candidatos debían obtener un mínimo de 59 votos para convertirse en el próximo presidente de Perú.

Aunque 117 legisladores participaron del proceso de elección, el candidato que más votos obtuvo fue José María Balcázar: 46. Ahora tendrá que enfrentarse con Maricarmen Alva (43) en una segunda vuelta.

Automáticamente, quedaron fuera el socialista Edgar Reymundo y Héctor Acuña, representante de un partido salpicado en escándalos de corrupción. María del Carmen Alva, expresidenta del parlamento y miembro del partido Acción Popular, es la favorita.

Fiscalía de Perú abre nueva investigación contra presidente interino José Jerí
RELACIONADO

Fiscalía de Perú abre nueva investigación contra presidente interino José Jerí

¿Qué le espera al próximo presidente de Perú una vez llegue al cargo?

Perú ha tenido siete presidentes en la última década, de los cuales solo uno ha logrado terminar su periodo presidencial.

Al llegar al cargo, como reemplazo de Dina Boluarte, en octubre de 2025, el expresidente José Jerí recibía un país en el que el crimen organizado ha ganado terreno los últimos años y la prioridad máxima es garantizar unas elecciones presidenciales y legislativas transparentes el próximo 12 de abril.

Ambas tareas quedarán en manos del nuevo presidente interino, que permanecerá en el cargo hasta que finalice el lustro presidencial, el 28 de julio, si nada extraordinario ocurre, como en el pasado. Jerí deja el cargo en medio de dos investigaciones en su contra por presunto tráfico de influencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Perú

La inestabilidad política sumerge a Perú en un ambiente de intriga de cara a las elecciones

Ciberseguridad

Descubren a hacker que se hospedaba en hoteles de lujo pagando solo un céntimo de euro: ¿cómo lo hacía?

Venezuela

Delcy Rodríguez conversó con el presidente Gustavo Petro: ¿Qué temas trataron?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 18 de febrero de 2026

¡Se está celebrando en varias regiones del país tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Bogotá

Taxista ideó la forma para quedarse con más de 300 millones de pesos con inusual método criminal en Bogotá

Cuando lo capturaron, fue sorprendido con más de 30 tarjetas bancarias de sus víctimas.

Deportes Tolima

Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima: hora y canal para ver la Copa Libertadores

Viral

Nueva tendencia viral que involucra "animales fantasma": ¿qué es el hobby dogging?

Superintendencia de Salud

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá