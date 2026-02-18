Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 17 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 18 de 2026
12:46 a. m.
12:46 a. m.
- La Empresa de Energía de Cauca a través de un comunicado confirma el secuestro de 13 de sus trabajadores. El hecho se presentó en el municipio de Suárez cuando las víctimas se desplazaban por la carretera entre la cabecera municipal y el corregimiento de Altamira.
- Dolor alrededor del fallecimiento del pequeño Kevin y las desafortunadas e indolentes declaraciones del Gobierno sobre su muerte. Un día después de las exequias del niño, su mamá rechaza lo dicho por el Gobierno y pide que no jueguen con su dolor.
- El cuerpo de un joven de 16 años fue hallado en zona rural del municipio de Gachancipá, Cundinamarca. La mamá del joven dice que la última vez que lo vio fue cuando salió a clases. Las autoridades lograron su ubicación tras rastrear el GPS del celular.
- Perú una vez más está sin presidente. El Congreso decidió por mayoría de votos destituir a José Jerí, quien llevaba solo cuatro meses en el cargo. Se trata del séptimo mandatario que intenta ejercer el poder en el país sin finalizar su periodo.