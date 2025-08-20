Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 20 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 20 de 2025
08:24 p. m.
08:24 p. m.
- Nicaragua niega la extradición de Carlos Ramón González y le otorga asilo político, según un documento emitido por la Cancillería de Daniel Ortega.
- Álvaro Uribe Vélez llegó a Sabaneta, Antioquia, tras recobrar su libertad. Cientos de personas le dieron la bienvenida y lo acompañaron en una misa.
- Una juez aprobó el principio de oportunidad de Sneyder Pinilla, quien se comprometió a revelar nombres y pruebas relacionadas con el escándalo de la UNGRD.