CANAL RCN
Economía

¿Busca jardín infantil público en Bogotá? Así puede consultar los cupos disponibles

Consulte cómo encontrar jardines infantiles públicos y gratuitos en Bogotá, verificar cupos disponibles y realizar la inscripción de sus hijos paso a paso.

Jardines infantiles.
Jardines infantiles. Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
08:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Encontrar un jardín infantil para los más pequeños puede convertirse en una preocupación para muchas familias en Bogotá.

Nuevos cortes de agua en Bogotá durante el 22 de octubre: Enel también tendrá interrupciones en el servicio
RELACIONADO

Nuevos cortes de agua en Bogotá durante el 22 de octubre: Enel también tendrá interrupciones en el servicio

Por eso, la Alcaldía recordó que existen herramientas gratuitas para consultar los cupos disponibles en instituciones públicas y conocer cómo realizar el proceso de inscripción.

A través de la plataforma “De la mano contigo”, los padres de familia y cuidadores pueden acceder a información sobre los servicios de educación inicial que ofrece el Distrito, dependiendo de la edad de los niños y la localidad donde viven.

¿Cómo consultar los cupos disponibles en jardines infantiles de Bogotá?

El primer paso es ingresar a la plataforma oficial De la mano contigo, donde las familias pueden explorar las alternativas de atención para menores de un año, niños entre uno y dos años, y menores de tres a cinco años.

Así son los nuevos camiones que llegarán a Bogotá para recoger las basuras
RELACIONADO

Así son los nuevos camiones que llegarán a Bogotá para recoger las basuras

Para consultar los cupos en jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social, deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la página oficial de la Secretaría de Integración Social.
  2. Buscar la herramienta de consulta de cupos disponibles.
  3. Seleccionar la localidad donde desean encontrar el jardín infantil.
  4. Revisar las instituciones disponibles según la edad del menor.
  5. Diligenciar el formulario de inscripción o preinscripción, cuando existan cupos.

Es importante aclarar que completar el formulario no garantiza la asignación inmediata del cupo. La entidad debe verificar la información y comunicarse posteriormente con la familia.

¿Qué niños pueden acceder a los jardines infantiles públicos de Bogotá?

La oferta de Integración Social está dirigida principalmente a niños de cero a tres años, con modalidades de atención diurna, nocturna, rural y familiar.

Conozca cómo acceder a beneficios económicos para su pequeña empresa en Bogotá
RELACIONADO

Conozca cómo acceder a beneficios económicos para su pequeña empresa en Bogotá

Para los menores entre tres y cinco años también existen alternativas en colegios oficiales, mediante los grados de prejardín, jardín y transición.

Las familias pueden consultar esta oferta a través de la Secretaría de Educación del Distrito.

Además, quienes tengan identificado un jardín infantil pueden acercarse directamente a la institución o a la Subdirección Local de Integración Social para verificar la disponibilidad.

Las inscripciones de Integración Social permanecen abiertas durante el año, sujetas a los cupos existentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Nu permitirá transferencias por Bre-B con tarjeta de crédito: así funciona la nueva opción

Bogotá

Así son los nuevos camiones que llegarán a Bogotá para recoger las basuras

ANI

ANI y Mineducación firman acuerdo para 13 proyectos de infraestructura educativa en Soacha y Cali

Otras Noticias

Turismo

El destino recomendado para viajar en 2027 por National Geographic

¿Planea viajar en 2027? Este destino está entre los recomendados por National Geographic.

Deportivo Cali

Hay nuevo líder en la Liga BetPlay: destronaron al América

Se movió la tabla de posiciones del fútbol colombiano tras los juegos de este miércoles.

Cauca

Rescatan a 13 soldados que permanecieron dos días en zona de difícil acceso tras accidente en Cauca

Asia

Video muestra el ataque de un estudiante de 16 años contra una docente en Malasia

Animales

Vacunación gratuita contra la rabia para perros y gatos en Bogotá: puntos y más información