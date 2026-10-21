¿Busca jardín infantil público en Bogotá? Así puede consultar los cupos disponibles

Encontrar un jardín infantil para los más pequeños puede convertirse en una preocupación para muchas familias en Bogotá.

Por eso, la Alcaldía recordó que existen herramientas gratuitas para consultar los cupos disponibles en instituciones públicas y conocer cómo realizar el proceso de inscripción.

A través de la plataforma “De la mano contigo”, los padres de familia y cuidadores pueden acceder a información sobre los servicios de educación inicial que ofrece el Distrito, dependiendo de la edad de los niños y la localidad donde viven.

¿Cómo consultar los cupos disponibles en jardines infantiles de Bogotá?

El primer paso es ingresar a la plataforma oficial De la mano contigo, donde las familias pueden explorar las alternativas de atención para menores de un año, niños entre uno y dos años, y menores de tres a cinco años.

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Para consultar los cupos en jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de la Secretaría de Integración Social. Buscar la herramienta de consulta de cupos disponibles. Seleccionar la localidad donde desean encontrar el jardín infantil. Revisar las instituciones disponibles según la edad del menor. Diligenciar el formulario de inscripción o preinscripción, cuando existan cupos.

Es importante aclarar que completar el formulario no garantiza la asignación inmediata del cupo. La entidad debe verificar la información y comunicarse posteriormente con la familia.

¿Qué niños pueden acceder a los jardines infantiles públicos de Bogotá?

La oferta de Integración Social está dirigida principalmente a niños de cero a tres años, con modalidades de atención diurna, nocturna, rural y familiar.

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Para los menores entre tres y cinco años también existen alternativas en colegios oficiales, mediante los grados de prejardín, jardín y transición.

Las familias pueden consultar esta oferta a través de la Secretaría de Educación del Distrito.

Además, quienes tengan identificado un jardín infantil pueden acercarse directamente a la institución o a la Subdirección Local de Integración Social para verificar la disponibilidad.

Las inscripciones de Integración Social permanecen abiertas durante el año, sujetas a los cupos existentes.