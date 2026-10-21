El destino recomendado para viajar en 2027 por National Geographic

Baltimore, en Estados Unidos, fue destacada por National Geographic entre los 25 destinos que vale la pena visitar en 2027. Su historia ferroviaria, sus espacios culturales y la renovación de su zona portuaria son algunos de los atractivos que la convierten en una opción para quienes planean viajar el próximo año.

Al pensar en Estados Unidos, muchos viajeros imaginan Nueva York, Miami o Los Ángeles. Sin embargo, Baltimore busca ganar protagonismo con una propuesta que combina patrimonio histórico, gastronomía, museos y experiencias al aire libre.

La ciudad, ubicada en el estado de Maryland, hace parte de la selección anual Best of the World 2027, elaborada por National Geographic. La publicación reúne 25 destinos de diferentes continentes que ofrecen razones especiales para visitarlos durante el próximo año.

¿Por qué National Geographic recomienda visitar Baltimore en 2027?

Uno de los motivos destacados es la historia del ferrocarril estadounidense. En 1827 se estableció allí la primera línea ferroviaria comercial del país, un acontecimiento que transformó el transporte y el desarrollo económico.

En el marco de los 200 años de esa historia, el Museo Nacional de Historia e Innovación Ferroviaria prepara una renovación de sus espacios y nuevas experiencias para los visitantes. Entre los proyectos mencionados se encuentra la apertura de un antiguo taller ferroviario restaurado, prevista para comienzos de 2027.

La ciudad también ofrece lugares tradicionales como Lexington Market, un mercado histórico que abrió en 1782 y que hoy combina su legado con instalaciones renovadas.

¿Qué lugares se pueden visitar en Baltimore?

El Inner Harbor es uno de los puntos más conocidos de la ciudad. Su entorno portuario ha incorporado zonas verdes, restaurantes y espacios para caminar junto al agua, lo que permite explorar Baltimore desde una perspectiva diferente.

Otra alternativa es Baltimore Peninsula, un sector en transformación que reúne propuestas gastronómicas, espacios abiertos y lugares como la destilería Sagamore Spirit.

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, el Baltimore Blueway ofrece recorridos acuáticos que permiten explorar aproximadamente 32 kilómetros de costa en kayak y descubrir distintos sectores de la ciudad.

Estas opciones muestran una faceta de Baltimore que va más allá de su pasado industrial y ferroviario: una ciudad que busca conectar su patrimonio con nuevas experiencias culturales, gastronómicas y recreativas.

¿Qué significa la selección para los viajeros en 2027?

La lista de National Geographic no debe interpretarse como una clasificación definitiva del mejor destino del planeta. Se trata de una selección editorial de 25 lugares que, según la publicación, ofrecen motivos especiales para viajar durante el próximo año.

Para quienes planean vacaciones internacionales, Baltimore aparece como una alternativa para conocer una parte menos habitual de Estados Unidos, con historia, cultura urbana y actividades junto al agua.