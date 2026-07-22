CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 22 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
08:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • ¿Dónde está alias Pocho? Un temido cabecilla criminal que sería responsable de la parranda en la cárcel de Itagüí. Conocimos en exclusiva que por buena conducta fue trasladado a la cárcel de Palmira, pero no hay registro de su ingreso.
  • El 1 de junio de 2027 iniciaría el juicio contra Nicolás Maduro por los cuatro cargos que enfrenta ante la justicia de Estados Unidos.
  • Sistema antidrones que iba a ser instalado en el Catatumbo no funcionó. El contrato fue firmado por $80.000 millones.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 22 de julio de 2026

Mañana Express

Mañana Express miércoles 22 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 21 de julio de 2026

Otras Noticias

UNGRD

Polémica por orden de trasladar $4 billones a la UNGRD para atender emergencias por fenómeno de El Niño

Según anunció el presidente Petro, el dinero será ubicado en el Fondo de Adaptación y responderá a temas alimentarios, energéticos, de salud y suministro de agua.

Trabajo

Reducción de la jornada laboral en Colombia: lo que su empresa YA NO le puede exigir con la nueva norma

Conozca lo que dice la ley sobre las prohibiciones que tienen las empresas.

Fútbol

El drástico bajón en el valor de mercado de James Rodríguez tras rescindir con Minnesota United y disputar el Mundial

Enfermedades

Salud con Propósito: así será el nuevo espacio que reunirá a médicos y pacientes

Fútbol internacional

Murió reconocida estrella del fútbol: fue cercana a Faustino Asprilla