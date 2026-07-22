Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 22 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 22 de 2026
08:38 p. m.
08:38 p. m.
- ¿Dónde está alias Pocho? Un temido cabecilla criminal que sería responsable de la parranda en la cárcel de Itagüí. Conocimos en exclusiva que por buena conducta fue trasladado a la cárcel de Palmira, pero no hay registro de su ingreso.
- El 1 de junio de 2027 iniciaría el juicio contra Nicolás Maduro por los cuatro cargos que enfrenta ante la justicia de Estados Unidos.
- Sistema antidrones que iba a ser instalado en el Catatumbo no funcionó. El contrato fue firmado por $80.000 millones.