Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 23 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 23 de 2026
08:29 p. m.
08:29 p. m.
- Niños de un colegio tuvieron que protegerse de los explosivos que lanzaron con drones disidencias de las Farc en contra de una comisión del Ejército y el CTI en Cauca.
- De los helicópteros MI-17 que hay en Colombia solo ocho están en funcionamiento, mientras el Ejército busca quién les pueda hacer mantenimiento.
- Por orden de la Corte Constitucional se acabará definitivamente el uso de animales como vehículos de tracción para turismo en el país.