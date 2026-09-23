CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 23 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
08:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Niños de un colegio tuvieron que protegerse de los explosivos que lanzaron con drones disidencias de las Farc en contra de una comisión del Ejército y el CTI en Cauca.
  • De los helicópteros MI-17 que hay en Colombia solo ocho están en funcionamiento, mientras el Ejército busca quién les pueda hacer mantenimiento.
  • Por orden de la Corte Constitucional se acabará definitivamente el uso de animales como vehículos de tracción para turismo en el país.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 23 de septiembre de 2026

Mañana Express

Mañana Express miércoles 23 de septiembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 22 de septiembre de 2026

Otras Noticias

Hernán Torres

Hernán Torres reveló la advertencia que recibió antes de salir de Millonarios

La advertencia que recibió Hernán Torres y que terminó cumpliéndose en Millonarios.

Artistas

"Dejen de llorar tanto": la publicación que desató la polémica entre Manuel Medrano y Juan Pablo Raba

El cantante afirmó que fue invitado al podcast del actor y al decirle que no podía, lo dejó de seguir en redes sociales.

Ejército Nacional

Preocupante estado de la flota de helicópteros MI-17: Ejército podría quedar con solo dos aeronaves en 2027

Cali

‘Juntos por el Pacífico’ logró más de $400 millones en ventas de emprendedores afectados por el terremoto

Panamá

Panamá pide apoyo a la ONU para construir un embalse que garantice la operación del Canal