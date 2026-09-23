Preocupante estado de la flota de helicópteros MI-17: Ejército podría quedar con solo dos aeronaves en 2027

La situación de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército plantea desafíos cruciales para el gobierno de Abelardo de la Estrella. La administración anterior dejó una herencia complicada, con varios de estos helicópteros en condiciones complejas.

Solo ocho de 19 helicópteros MI-17 del Ejército están actualmente operativos

Actualmente, apenas ocho de las 19 aeronaves están en funcionamiento, pero con pronto agotamiento de sus horas de vuelo, lo que exigirá decisiones urgentes y acciones rápidas para evitar que el Ejército quede con apenas dos helicópteros operativos para 2027.

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La Aviación Ejército ha abierto una licitación valorada en 400.000 millones de pesos, con el objetivo de realizar el mantenimiento completo de 16 helicópteros de la flota, que también incluye el presupuesto hasta 2034, con un posible ajuste hasta 408 mil millones de pesos.

Esta iniciativa busca encontrar un contratista capaz de restaurar estas aeronaves vitales para misiones de protección, seguridad y control territorial.

La licitación subraya la urgente necesidad de resolver los problemas operativos derivados de la falta de mantenimiento de las aeronaves, una situación que no es exclusiva de los helicópteros MI-17.

El inventario actual incluye un helicóptero que está fuera de servicio, dos en proceso de recuperación y nueve anclados en Tolemaida desde hace dos años, considerados inservibles en su estado actual.

La urgencia de esta contratación radica en que para 2027, si no se toman medidas inmediatas, el Ejército podría quedarse solo con dos unidades operativas, reduciendo de forma considerable sus capacidades operativas.

Además de los desafíos de mantenimiento, el proceso legal contra Vertol Systems, la empresa contratista anteriormente responsable por el mantenimiento de los helicópteros, añade otra capa de complejidad.

Según un juez involucrado en el proceso penal, hay maniobras dilatorias que obstaculizan el procedimiento. "No concederé aplazamientos ni permitiré más dilaciones en este caso", afirmó. La audiencia se retomará el 15 de diciembre, en la búsqueda de una resolución justa.