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"Dejen de llorar tanto": la publicación que desató la polémica entre Manuel Medrano y Juan Pablo Raba

El cantante afirmó que fue invitado al podcast del actor y al decirle que no podía, lo dejó de seguir en redes sociales.

Polémica entre Manuel Medrano y Juan Pablo Raba.
Foto: Manuel Medrano en Instagram | Juan Pablo raba en X

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
08:21 p. m.
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El cantante colombiano Manuel Medrano y el actor Juan Pablo Raba se han visto envueltos en una polémica que surgió luego de un comentario realizado por el cantante en su red social X. La publicación hace referencia al podcast que tiene el actor llamado 'Los hombres sí lloran'.

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¿Por qué se dio la polémica entre Manuel Medrano y Juan Pablo Raba?

"Me gustaría ir al podcast de "Los hombres sí lloran" pero a decirles que dejen de llorar tanto", escribió Medrano el 19 de septiembre. Aunque no recibió respuesta por parte del creador del programa, la controversia en redes se generó por otra respuesta que el cantante le dio a una seguidora que le dijo que podría ser criticado por escribir ese tipo de cosas, a lo que respondió: "Empezando por el presentador, que me invitó y le dije que no podía en esa fecha y me dejó de seguir en Instagram".

Tras esa respuesta, los usuarios iniciaron una serie de especulaciones tratando de decir que había un problema entre ellos y poniéndose del lado del cantante, pues el proyecto ha sido criticado en varias oportunidades por el tipo de temáticas que se manejan.

Aunque Raba no se ha pronunciado al respecto, Medrano quiso continuar con el tema debido a la repercusión que tuvo en redes y publicó un hilo explicando los motivos de su comentario y lo que en realidad quiso decir: "No fue más que un trino de humor que llegó más lejos de lo que debía", dijo Manuel para iniciar con su explicación.

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Salud mental y rol de los hombres como tema central de la discusión

El escrito del artista continuó haciendo referencia al tema central del programa, la salud mental de los hombres, que son los invitados por el actor. Una de las frases que más impactó y generó conversación fue: "El hombre con comodidades siempre ha sido un privilegiado y siempre ha sabido que puede hacer lo que quiera, incluso llorar, entonces verlos ahí llorando de más a todos, es redundante, mientras se invisibilizan causas que han estado oprimidas durante toda nuestra historia", y prosiguió dando más argumentos sobre el papel que los hombres cumplen en la sociedad.

Para finalizar, afirmó que no existe ningún problema entre los dos y que en algún momento se dará la oportunidad de encontrarse para hablar.

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