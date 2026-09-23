Hernán Torres reveló la advertencia que recibió antes de salir de Millonarios

Meses después de su salida de Millonarios, Hernán Torres reveló que alguien ya le había anticipado que su segundo ciclo en el club podía terminar rápidamente. El entrenador contó que un periodista le advirtió que estaban utilizándolo como “carne de cañón” y que terminarían prescindiendo de él, algo que finalmente ocurrió en enero de 2026.

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Torres habló sobre ese episodio durante una entrevista con el periodista Diego Rueda y también se refirió a las razones de su salida, su relación con los jugadores y la posibilidad de volver algún día al banquillo azul.

¿Qué le dijeron a Hernán Torres antes de su despido?

Según relató el propio técnico, la advertencia llegó poco después de su regreso a Millonarios.

A usted lo están usando de carne de cañón, y lo están utilizando. Se lo digo porque a mí me dijeron que a usted lo van a sacar, mencionó Torres.

Torres aseguró que en ese momento decidió continuar con su trabajo, pero con el paso de las semanas terminó encontrándole sentido a aquella advertencia debido al desenlace de su etapa en el equipo.

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El entrenador dirigió a Millonarios entre agosto de 2025 y enero de 2026, cuando fue apartado después de comenzar el año con tres derrotas consecutivas.

¿Qué pasó durante el segundo ciclo de Torres?

Los primeros partidos de 2026 marcaron el rumbo de su salida. Millonarios cayó por 2-1 ante Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto, resultados que aumentaron la presión sobre el cuerpo técnico.

En total, Torres dirigió 19 partidos, con un balance de seis victorias, cinco empates y ocho derrotas.

Su periodo también incluyó la eliminación de la Copa Colombia 2025 frente a Envigado, luego de perder 1-0 en el marcador global.

Además, durante esa etapa se cortaron varias rachas del conjunto bogotano frente a otros rivales: perdió ante Atlético Nacional en Medellín después de ocho años, sufrió una derrota como local frente a Junior, algo que no ocurría desde 2017, y volvió a caer como visitante ante Pasto luego de nueve años.

¿Qué respondió Torres sobre su relación con los jugadores?

Ante las versiones que lo señalaban de haber tenido un trato inadecuado con algunos futbolistas, el técnico rechazó esa interpretación.

Nunca he tratado mal a un jugador. Yo soy de carácter, soy directo, recto y digo las cosas que siento al jugador, al directivo, al periodista y al hincha. Trato de ser justo, que el puesto se pelee, y que juegue el que rinda y haga las cosas bien, afirmó.

Torres sostuvo que su intención siempre fue actuar con justicia y que la titularidad debía ganarse con rendimiento.

A pesar de que su segunda etapa terminó antes de lo esperado, el entrenador aseguró que conserva afecto por Millonarios y recordó que fue el club con el que consiguió el primer título de su carrera, la estrella 14 en 2012.

¿Hernán Torres volvería a dirigir a Millonarios?

La puerta no quedó completamente cerrada. Consultado sobre la posibilidad de regresar al conjunto embajador, Torres respondió que sí lo contemplaría en algún momento, aunque reconoció que su última experiencia no fue positiva.

Su salida se produjo después de dirigir apenas unos meses en su segunda etapa, mientras posteriormente Fabián Bustos asumió el cargo y también terminó dejando el equipo el 1 de septiembre.