CANAL RCN
Internacional Video

El salvavidas que le dio el régimen de Venezuela a Tarek William Saab para evitar la cárcel

La Asamblea Nacional, controlada por Jorge Rodríguez, nombró de forma temporal a quien persiguió opositores durante casi una década en el cargo de defensor del Pueblo.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
07:38 p. m.
La renuncia de Tarek William Saab como fiscal general de Venezuela, cargo que ocupó desde 2017, tomó un giro inesperado cuando minutos después la Asamblea Nacional lo nombró defensor del Pueblo, de manera temporal.

RELACIONADO

Un movimiento que le otorga inmunidad en el ejercicio de sus funciones y genera controversia tanto dentro como fuera del país. Esta jugada ocurre en medio de la transición del país, liderada por Estados Unidos.

Saab, considerado uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, es señalado como responsable de la persecución sistemática contra opositores al régimen venezolano.

Desde su posición como fiscal general, se le acusa de encarcelar y desaparecer a varios disidentes, además de liderar la represión contra jóvenes manifestantes en años anteriores, ahora como defensor tendría inmunidad para ser judicializado.

RELACIONADO

Tarek William Saab con nuevo nombramiento e inmunidad de ir a la cárcel

El abogado venezolano y defensor de derechos humanos, Joel García, calificó el nombramiento como una afrenta a los venezolanos y señaló un grave conflicto de idoneidad:

"Usted no puede poner a defender derechos si antes eras el acusador", explicó, además que este cargo otorga inmunidad durante su ejercicio, lo que significa que:

(…) Mientras él esté en el cargo, no se puede tocar.

Este no es el primer paso de Saab por la Defensoría del Pueblo. Ya había ocupado el cargo anteriormente, y durante su gestión en 2015 se le responsabiliza particularmente de la persecución contra la ciudadanía colombiana.

Las imágenes de miles de colombianos cruzando el río Táchira para regresar a su país tras ser expulsados quedaron grabadas en la memoria regional, y en ese momento Saab ejercía como defensor del Pueblo.

RELACIONADO

Jorge Rodríguez le dio un salvavidas a Tarek William Saab

La Asamblea Nacional, todavía controlada por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, anunció que ya contaba con todos los documentos necesarios para el nombramiento.

García interpretó esta decisión como un salvavidas para mantener a Saab protegido mientras se conforma el Comité de Postulaciones y se escogen nuevos candidatos para los cargos de fiscal general y defensor del Pueblo.

Si antes no fuiste garante de la legalidad, ahora menos lo vas a hacer.

El abogado también señaló que ningún defensor del Pueblo en Venezuela, durante los últimos 27 años, "ha defendido al pueblo. Al contrario, ha defendido al gobierno".

Respecto a la reacción internacional, particularmente de Estados Unidos, que mantiene conversaciones con el gobierno venezolano, García reiteró que el nombramiento carece de legitimidad.

"En Venezuela no se ha recuperado la institucionalidad. Todavía seguimos bajo el poder monolítico", advirtió.

RELACIONADO

