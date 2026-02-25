CANAL RCN
Economía Video

Gobierno enfrenta críticas por borrador de decreto sobre traslado de pensiones

La polémica se centra en el traslado pensional y en la legalidad de las órdenes emitidas por el Ministerio de Trabajo.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
08:25 p. m.
El Gobierno Nacional enfrenta fuertes cuestionamientos tras conocerse un borrador de decreto que ordenaría trasladar entre 25 y 27 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. La medida, cuestionada por distintos sectores, genera alarma entre administradoras y expertos en seguridad social.



Colfondos advirtió que la iniciativa podría poner en riesgo no solo el ahorro, sino las pensiones de millones de afiliados. La polémica se centra en el traslado pensional y en la legalidad de las órdenes emitidas por el Ministerio de Trabajo.

Fondos privados alertan sobre riesgos

Actualmente, aunque la reforma pensional está suspendida, sigue vigente la posibilidad de que hombres y mujeres con menos de 10 años para pensionarse se trasladen entre fondos privados y Colpensiones. Sin embargo, el borrador exige que los fondos privados transfieran también los recursos de esos afiliados.



“Órdenes que no son a nuestro juicio legales según la ley que está vigente”, aseguró Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien explicó que la disposición implicaría que el gobierno tendría a su disposición hasta 27 billones de pesos.

Preocupación por el uso de los recursos

Velasco recordó que, según la normativa actual, “cuando la gente cumple edad de pensión, esos recursos según la ley deben pasar de la administración de los fondos privados al fondo de ahorro el pilar contributivo, que administra el Banco de la República y que va a invertir esos recursos. En ningún momento la ley permite trasladar esos recursos a Colpensiones, porque en Colpensiones lo que pasa con los recursos es que se gastan inmediatamente”.



La preocupación radica en que el dinero se destine a pagos distintos a pensiones. “Y cuando Colpensiones no tiene plata, le pide plata al gobierno del Presupuesto General de la Nación y el PGN se financia con los impuestos de los colombianos”, agregó el presidente de Asofondos.

El borrador también establece que los recursos deberían trasladarse en un plazo máximo de 15 días una vez entre en vigencia el decreto, lo que aumenta la tensión entre el Ejecutivo y los fondos privados.

