Circular desata controversia: ¿funcionarios del Ministerio de Salud obligados a manifestarse?

La convocatoria a empleados públicos para acompañar una manifestación política genera cuestionamientos en plena coyuntura electoral.

febrero 25 de 2026
08:52 p. m.
Hay cuestionamientos sobre un posible uso político del Ministerio de Salud tras la divulgación de la circular 00011, un documento enviado a funcionarios de la entidad en el que se solicita su asistencia a una manifestación en la Plaza de Bolívar en Bogotá. El evento contará con la intervención del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y del presidente Gustavo Petro.

La circular, firmada por la Secretaría General del Ministerio, señala que es “de vital importancia contar con la presencia y acompañamiento de todos los empleados públicos de la entidad”.

El documento solicita a cada servidor coordinar su asistencia con sus superiores inmediatos. Este punto ha generado cuestionamientos sobre si la convocatoria podría interpretarse como una instrucción obligatoria para funcionarios del Estado en un contexto político y electoral.

La controversia se produce en un momento en el que el ministro Jaramillo ha recorrido distintas regiones del país entregando ambulancias y equipos médicos, acompañado de líderes políticos y promoviendo la idea de una asamblea constituyente.

Estas actividades, desarrolladas en época electoral, han sido señaladas por críticos como una posible mezcla entre gestión institucional y actividad política.

Denuncias en Santander y recolección de firmas

A las críticas por la circular se suman señalamientos sobre lo ocurrido en Santander, donde durante actividades relacionadas con el sector salud se habría promovido la firma de formularios en respaldo a la asamblea constituyente.

Según lo expuesto, empleados del sector habrían participado en diligenciamiento de planillas para recolección de apoyos ciudadanos tras instrucción del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino

Moción de censura contra Guillermo Alfonso Jaramillo

En paralelo a la polémica por la circular 00011, avanza en el Congreso una moción de censura contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, promovida por la representante Jennifer Pedraza. Hasta el momento, la iniciativa cuenta con 17 firmas de congresistas y requiere al menos dos más para cumplir el umbral necesario.

Además del respaldo legislativo, cerca de 2.000 ciudadanos han firmado en apoyo a la moción, según los promotores de la iniciativa. Este mecanismo de control político busca que el ministro responda ante el Congreso por su gestión y por las decisiones adoptadas en medio de la crisis del sistema de salud.

