Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 24 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 25 de 2026
12:35 a. m.
12:35 a. m.
- A la sede de Medicina Legal en Bogotá fueron trasladados los cuerpos de las víctimas del siniestro del avión Hércules ocurrido en Puerto Leguízamo.
- Van 30 horas de angustia para miles de usuarios de la vía Panamericana que quedaron atrapados luego del ataque de las disidencias de las Farc que causó la muerte a un policía y dejó heridas a otras 20 personas.
- La Fiscalía General de la Nación señaló a la Segunda Marquetalia de ser la responsable del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
- Avanzan las investigaciones en torno al accidente entre un avión de Air Canadá y un camión de bomberos en el aeropuerto La Guardia en Nueva York. La más reciente hipótesis es que el camión que atravesaba la pista no tenía su dispositivo de localización activado.