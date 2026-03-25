Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 24 de marzo de 2026

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marzo 25 de 2026
12:35 a. m.
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  • A la sede de Medicina Legal en Bogotá fueron trasladados los cuerpos de las víctimas del siniestro del avión Hércules ocurrido en Puerto Leguízamo.
  • Van 30 horas de angustia para miles de usuarios de la vía Panamericana que quedaron atrapados luego del ataque de las disidencias de las Farc que causó la muerte a un policía y dejó heridas a otras 20 personas.
  • La Fiscalía General de la Nación señaló a la Segunda Marquetalia de ser la responsable del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
  • Avanzan las investigaciones en torno al accidente entre un avión de Air Canadá y un camión de bomberos en el aeropuerto La Guardia en Nueva York. La más reciente hipótesis es que el camión que atravesaba la pista no tenía su dispositivo de localización activado.
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