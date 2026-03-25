CANAL RCN
Tendencias

Sara Uribe rompió el silencio sobre la crianza de su hijo con Fredy Guarín

Así es la relación actual entre Sara Uribe y Fredy Guarín tras su separación. ¿Cómo reparten los gastos?

sara uribe relacion fredy guarin
Foto: IG Sara Uribe

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
07:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín volvió a ser tema de conversación tras las declaraciones de la presentadora en una entrevista con Eva Rey.

Allí, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia habló sin filtros sobre su rol como madre y la manera en que comparte responsabilidades con el padre de su hijo.

Caterin Escobar plantó a un periodista por pregunta de Mario Yepes: video
RELACIONADO

Caterin Escobar plantó a un periodista por pregunta de Mario Yepes: video

Durante la conversación, Uribe explicó que, aunque existe una custodia compartida, en la práctica muchas de las responsabilidades cotidianas recaen sobre ella.

Entre risas, aseguró que es quien asume la mayoría de tareas diarias, como llevar al niño al colegio, acompañarlo en actividades extracurriculares y garantizar su bienestar general.

¿Cómo reparten los gastos Sara Uribe y Fredy Guarín?

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue el aspecto económico. Sara Uribe y Fredy Guarín establecieron un acuerdo equitativo para cubrir los gastos de su hijo.

Según explicó la presentadora, ambos contribuyen por partes iguales tras definir un presupuesto claro.

“Paso un costo de los gastos de mi hijo y mitad y mitad”, comentó, dejando en evidencia que existe un consenso financiero entre ambos.

Matías Mier no se guardó nada y reaccionó tras las declaraciones de Melissa Martínez sobre la infidelidad: "ya supérame"
RELACIONADO

Matías Mier no se guardó nada y reaccionó tras las declaraciones de Melissa Martínez sobre la infidelidad: "ya supérame"

Sin embargo, Uribe también hizo énfasis en que el acompañamiento emocional y la presencia constante son aspectos que, en su caso, recaen principalmente sobre ella.

¿Cómo es la relación actual entre Sara Uribe y Fredy Guarín?

En cuanto al vínculo personal, Sara Uribe y Fredy Guarín mantienen una relación basada en el respeto, aunque con límites bien definidos.

La presentadora aseguró que establecer estas condiciones fue un proceso complejo, pero necesario para su bienestar y el de su hijo.

“Tenemos una comunicación respetuosa, con muchos límites”, afirmó, destacando que el tiempo y la experiencia le permitieron construir una dinámica más sana.

Respecto a la relación entre el menor y su padre, Uribe indicó que Guarín puede compartir con él cada 15 días, aunque en ocasiones esto se ve afectado por compromisos laborales del exfutbolista. A pesar de ello, resaltó que su hijo ha logrado adaptarse positivamente a esta dinámica familiar.

Pareja de Matías Mier lanzó indirecta a Melissa Martínez tras declaraciones de infidelidad
RELACIONADO

Pareja de Matías Mier lanzó indirecta a Melissa Martínez tras declaraciones de infidelidad

Finalmente, la presentadora destacó que el niño crece en un entorno estable y lleno de afecto, lo que considera fundamental para su desarrollo emocional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Manuela rompe en llanto al querer salir de La Casa de los Famosos: “Le daría la oportunidad a alguien más”

Cine

Confirman el remake de la película ‘Si yo tuviera 30’: ¿quiénes serán sus nuevos protagonistas?

Karol G

Karol G llevará a dos fanáticos a su próxima presentación en el Coachella 2026

Otras Noticias

Metro de Bogotá

Así puede votar para elegir nombre para varias estaciones del Metro de Bogotá: conozca las opciones

Desde el 24 de marzo, los ciudadanos pueden participar en la votación para nombrar tres estaciones clave de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Ministerio de Vivienda

Crédito para acabados en vivienda VIS: opciones para completar su hogar tras la obra gris

Crédito para acabados en vivienda VIS: conozca las opciones para financiar pisos, baños y más tras recibir su casa en obra gris y mejorar su calidad de vida.

América de Cali

Conmebol modificó la hora del partido de América de Cali vs Macará por Sudamericana

Venezuela

Delcy Rodríguez cortó abruptamente su participación en foro: le iban a hacer preguntas incómodas

Semana Santa

Recomendaciones para comprar pescado en Bogotá durante Semana Santa 2026