Sara Uribe rompió el silencio sobre la crianza de su hijo con Fredy Guarín

La relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín volvió a ser tema de conversación tras las declaraciones de la presentadora en una entrevista con Eva Rey.

Allí, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia habló sin filtros sobre su rol como madre y la manera en que comparte responsabilidades con el padre de su hijo.

Durante la conversación, Uribe explicó que, aunque existe una custodia compartida, en la práctica muchas de las responsabilidades cotidianas recaen sobre ella.

Entre risas, aseguró que es quien asume la mayoría de tareas diarias, como llevar al niño al colegio, acompañarlo en actividades extracurriculares y garantizar su bienestar general.

¿Cómo reparten los gastos Sara Uribe y Fredy Guarín?

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue el aspecto económico. Sara Uribe y Fredy Guarín establecieron un acuerdo equitativo para cubrir los gastos de su hijo.

Según explicó la presentadora, ambos contribuyen por partes iguales tras definir un presupuesto claro.

“Paso un costo de los gastos de mi hijo y mitad y mitad”, comentó, dejando en evidencia que existe un consenso financiero entre ambos.

Sin embargo, Uribe también hizo énfasis en que el acompañamiento emocional y la presencia constante son aspectos que, en su caso, recaen principalmente sobre ella.

¿Cómo es la relación actual entre Sara Uribe y Fredy Guarín?

En cuanto al vínculo personal, Sara Uribe y Fredy Guarín mantienen una relación basada en el respeto, aunque con límites bien definidos.

La presentadora aseguró que establecer estas condiciones fue un proceso complejo, pero necesario para su bienestar y el de su hijo.

“Tenemos una comunicación respetuosa, con muchos límites”, afirmó, destacando que el tiempo y la experiencia le permitieron construir una dinámica más sana.

Respecto a la relación entre el menor y su padre, Uribe indicó que Guarín puede compartir con él cada 15 días, aunque en ocasiones esto se ve afectado por compromisos laborales del exfutbolista. A pesar de ello, resaltó que su hijo ha logrado adaptarse positivamente a esta dinámica familiar.

RELACIONADO Pareja de Matías Mier lanzó indirecta a Melissa Martínez tras declaraciones de infidelidad

Finalmente, la presentadora destacó que el niño crece en un entorno estable y lleno de afecto, lo que considera fundamental para su desarrollo emocional.