¡Dolor de Patria! El país se une en homenaje a los 69 uniformados fallecidos en trágico accidente aéreo

Colombia se congregó este martes 25 de marzo en distintas ciudades del país para rendir homenaje a los 69 uniformados que perdieron la vida en el accidente aéreo del avión Hércules C-130 ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo.

La mayor tragedia aérea en la historia de la Fuerza Aérea Colombiana ha llenado de solidaridad a las familias que lloran a sus hijos en una velatón en Bogotá, Medellín, Cali, Popayán y Mocoa.

Algunas de las víctimas alcanzaron a enviar emotivos videos de despedida a sus familiares, incluso dentro del avión en el que viajaban más de 100 uniformados de las distintas fuerzas de seguridad del país.

El país llora a los 69 uniformados muertos en trágico accidente

En el Monumento a los Héroes de Bogotá, ubicado en la calle 26, decenas de ciudadanos se reunieron y honraron a las víctimas con un minuto de silencio y decenas de velas encendidas.

El Batallón de Guardia Presidencial acompañó la ceremonia religiosa, donde un sacerdote transmitió un mensaje del Papa Francisco a las familias de los fallecidos.

En el lugar se guardó un minuto de silencio mientras se proyectaban imágenes de los uniformados fallecidos.

En Mocoa, cercano al lugar de la tragedia, autoridades y población civil se congregaron en el parque General Santander.

En Medellín, cerca de 30 soldados del Batallón de Infantería número 42 Batalla de Bomboná se reunieron en el parque principal de la comuna 8, Villa Hermosa.

Cali se sumó a los homenajes en el Boulevard del Río, junto a la Iglesia de la Ermita. Decenas de ciudadanos encendieron velas representando cada una de las vidas perdidas, incluyendo cuatro soldados profesionales del Valle del Cauca procedentes de Cali, Buga, Palmira y Calima del Darién.

En Popayán, el capellán del Ejército Nacional dirigió una sentida oración con representantes de las familias de los cuatro soldados caucanos que viajaban en el Hércules C-130.

Los últimos videos de uniformados minutos antes de morir

Los últimos mensajes enviados por algunos uniformados, segundos antes del despegue, han conmovido al país.

El cabo primero Jairo Andrés Rincón Machado grabó un video anunciando su regreso a casa para compartir el cumpleaños de su hija.

El soldado profesional Juan Sebastián Chaberra también envió un mensaje evidenciando su emoción por regresar a Medellín después de dos años de servicio.

Medicina Legal ha identificado hasta el momento a 24 de las 69 víctimas. Las ceremonias continúan con oraciones, mensajes de gratitud y expresiones de solidaridad hacia las familias de los fallecidos.