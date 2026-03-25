Habilitan portales de TransMilenio para cambiar su puesto de votación: así funciona

La Registraduría Nacional anunció una nueva estrategia para facilitar el cambio de puesto de votación en Bogotá. Se trata de jornadas móviles que estarán disponibles en los principales portales de TransMilenio, con el objetivo de acercar este trámite a miles de ciudadanos que lo necesitan antes de las próximas elecciones.

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Del 25 al 31 de marzo, los usuarios del sistema podrán realizar este proceso de manera sencilla, sin filas extensas y en puntos estratégicos de la ciudad. La medida busca aumentar la participación electoral y garantizar que los votantes puedan sufragar en lugares cercanos a su residencia.

Portales de TransMilenio habilitados para cambiar el puesto de votación

Según informó la entidad, “del 25 al 31 de marzo, los usuarios de TransMilenio en Bogotá podrán cambiar o actualizar su puesto de votación en las jornadas móviles de inscripción organizadas por la Registraduría Distrital”.

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Los puntos habilitados estarán ubicados en nueve portales del sistema: El Dorado, Usme, 80, Norte, Américas, Suba, 20 de Julio, Sur y Tunal. En todos estos lugares, el servicio estará disponible en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Este trámite es completamente gratuito y está dirigido a ciudadanos que hayan cambiado su lugar de residencia, regresado al país de manera permanente o que, pese a tener cédula expedida antes de 1988, aún no estén incluidos en el censo electoral.

¿Quiénes deben hacer el trámite y cómo consultar su puesto?

La Registraduría aclaró que no todos los ciudadanos deben realizar este proceso. Quienes ya hicieron el cambio de puesto de votación para las elecciones al Congreso no necesitan repetirlo para las presidenciales.

Además, las personas pueden verificar su lugar de votación a través de los canales digitales oficiales. Entre ellos, se encuentra el chatbot institucional en WhatsApp y la página web de la entidad.

La invitación es a aprovechar estos puntos móviles antes del 31 de marzo, fecha límite establecida en el calendario electoral. De esta manera, los ciudadanos podrán garantizar su participación en las próximas jornadas democráticas sin contratiempos.