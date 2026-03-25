Nicolás Maduro y su esposa vuelven a juicio: detalles de la audiencia de este jueves en Nueva York

La situación judicial de Nicolás Maduro vuelve a tomar relevancia este jueves 26 de marzo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se llevará a cabo su segunda audiencia procesal tras dos meses de reclusión. La diligencia será determinante para definir aspectos clave de su defensa en un caso que incluye cargos por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas y posesión ilegal de armas.

El proceso también involucra a Cilia Flores, señalada por la Fiscalía de Estados Unidos como una presunta operadora dentro de la estructura criminal investigada. Ambos enfrentan penas que, según la legislación estadounidense, van desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua.

Se conoce que la audiencia está programada a las 12:00 del este, aunque de momento no hay detalles sobre los aspectos logísticos detrás del traslado desde su lugar de reclusión hasta la corte.

Qué definirá el juez en la audiencia

La audiencia será liderada por el juez federal Alvin Hellerstein, quien deberá resolver si Maduro puede utilizar recursos financieros vinculados al Estado venezolano para pagar su defensa legal. Este punto se ha convertido en el eje central de la estrategia de sus abogados.

La defensa, encabezada por Barry Pollack, argumenta que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han bloqueado el acceso a fondos necesarios para contratar representación privada, lo que vulneraría el derecho al debido proceso.

Sin embargo, la Fiscalía estadounidense rechaza esta postura y sostiene que Maduro no es reconocido como presidente, sino como un acusado por delitos graves. En ese contexto, insiste en que, si no puede costear su defensa con recursos lícitos, debe recibir un abogado de oficio designado por el tribunal.

Los cargos y el contexto del caso

De acuerdo con la acusación, Maduro y Flores habrían participado en una red de narcoterrorismo con movimientos financieros que superarían los 4.000 millones de dólares. Investigaciones citadas en documentos judiciales indican que parte de estos activos ya han sido bloqueados por autoridades estadounidenses.

Además, la Fiscalía ha ampliado los cargos contra Flores, a quien señala de coordinar operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína y facilitar la logística de envíos ilegales hacia Estados Unidos.

La audiencia también podría marcar el rumbo del proceso judicial, ya que el juez evaluará el calendario del caso y la viabilidad de las solicitudes de la defensa, incluyendo posibles dilaciones o ajustes en la estrategia legal.

El desarrollo de esta diligencia será clave para definir los próximos pasos en uno de los procesos judiciales más relevantes en el ámbito internacional, tanto por la gravedad de los cargos como por las implicaciones políticas que lo rodean.