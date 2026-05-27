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Enfrentamientos entre las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ habrían dejado 48 muertos en Guaviare

Según el gobernador, Yeison Rojas, las autoridades tratan de ingresar a la zona para recoger e identificar los cuerpos de los fallecidos.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
08:36 p. m.
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En enfrentamientos entre el frente Isaías Carvajal de alias “Calarcá” y la estructura 44 de alias “Mordisco”, de las disidencias de las Farc, habrían muerto 48 personas desde el martes, 26 de mayo, en zona rural de San José del Guaviare.

Así lo habría sugerido, en declaraciones entregadas a Noticias RCN, el gobernador del departamento del Guaviare, Yeison Rojas, aunque, en un primer momento, se hablaba de 30 muertos:

“La información que tenemos hasta el momento ha sido obtenida a través de la comunidad, los líderes del sector. A través de la Defensoría y la Gobernación nos han solicitado apoyo para el levantamiento de cuerpos en el sector. Hablan de 48 cuerpos por el enfrentamiento que se dio entre las estructuras de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, que ejercen presencia en el territorio”.

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Autoridades tratan de ingresar al territorio para identificar los cuerpos:

De acuerdo con el gobernador, al territorio estarían tratando de ingresar las autoridades para realizar el levantamiento de los cuerpos y su posterior identificación.

“Estamos adelantando los procedimientos pertinentes con las demás instituciones, con Medicina Legal, con la Policía, para que nos permitan realizar el levantamiento de los cuerpos y apoyar a la comunidad, que sigue solicitando apoyo”, indicó.

La escuela de Siberia, en el corregimiento de Barranco Colorado, habría quedado en medio del fuego cruzado en el que, además, se rumora que el cabecilla “Domingo Biohó” fue neutralizado y alias Pescado resultó herido. Sin embargo, es información que aún debe ser confirmada por las autoridades.

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Los enfrentamientos entre las disidencias de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ en San José del Guaviare ocurren la misma semana que la primera vuelta de elecciones presidenciales.

Tras una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos, y el procurador general, Gregorio Eljach, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que, de cara a la jornada electoral, 32 municipios estarían en riesgo de afectación violenta.

Además, el gerente del Plan Democracia, coronel José Luis Bastidas, informó que “de acuerdo con las últimas acciones que han cometido los diferentes grupos armados organizados que delinquen en nuestro país, indudablemente el suroccidente del país, los departamentos de Nariño, Valle y Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Chocó y el Guaviare son áreas que en este momento tienen un especial interés por parte de los agentes de inteligencia de las Fuerzas Militares”.

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