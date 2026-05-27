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“Cuba está gobernada por comunistas incompetentes”: Marco Rubio lanzó fuertes críticas

La respuesta de Cuba no se hizo esperar y se dio durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
08:35 p. m.
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La tensión entre Estados Unidos y Cuba alcanzó nuevos niveles luego de las declaraciones que ofreció el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Durante una reunión del gabinete del presidente Donald Trump, Rubio calificó a Cuba como una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense y criticó al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Las duras palabras de Rubio hacia el gobierno cubano

“Cuba está en muchos problemas porque, desafortunadamente para ellos, está gobernada por un grupo de comunistas incompetentes. Ser comunista es malo, pero ser un comunista incompetente es lo peor”, sostuvo.

El secretario señaló al gobierno cubano de estar bajo la dirección de líderes que, a medida que pasan los años, demuestran que siguen fracasando y perjudicando a la economía del país.

Por otro lado, lanzó duros cuestionamientos hacia GAESA, la empresa controlada por la familia Castro. Rubio aseguró que maneja ilegalmente el 70 % de la economía cubana: “Nada del dinero de esa empresa se destina a ayudar al pueblo”.

La respuesta de Cuba no se hizo esperar

Estas declaraciones se dieron en medio de un contexto caracterizado por la presión diplomática y militar que Estados Unidos efectúa sobre la isla. Muestra de ello es el despliegue que ha generado incertidumbre en torno a posibles acciones, similar a lo acontecido en Venezuela hace cinco meses.

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Horas después, desde Cuba hubo respuesta. El canciller Bruno Rodríguez aprovechó su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para denunciar lo que calificó de agresión.

“El gobierno de EE. UU. está en una posición de quebramiento de la paz y la seguridad internacionales; y de violación del derecho internacional humanitario respecto a la República de Cuba”, manifestó.

Adicionalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se evite una “catástrofe humanitaria que podría imponerse por las vías de las armas o por el bloqueo del combustible”.

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