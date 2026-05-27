Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 27 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 27 de 2026
05:44 p. m.
05:44 p. m.
- Ataque terrorista contra el Batallón de Infantería de Riohacha. El ELN lanzó artefactos explosivos contra los dormitorios de los uniformados mientras dormían. Hay 12 heridos.
- Una bebé de seis meses, víctima de abuso sexual, murió en un hospital de Ibagué. Las autoridades buscan a los responsables.
- Una familia en Mosquera ruega a la justicia para que el caso de una joven asesinada aparentemente por robarla no quede en la impunidad. Los criminales mataron a Verónica Peña cuando llegaba a su vivienda.
- Cayó el señalado de asesinar a Enrique Medina por robarle una patineta eléctrica en el norte de Bogotá. El delincuente tenía seis anotaciones por otros atracos.