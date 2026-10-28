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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 28 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
08:27 p. m.
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  • "No hay dinero que pague aguantar a Verónica Alcocer": Eva Ferrer prendió el ventilador
  • ¿María Claudia Tarazona como cabeza de lista del Centro Democrático para el Concejo de Bogotá?
  • Presidente De la Espriella anuncia deportaciones de migrantes con anotaciones y el traslado de todos los capturados en Bogotá
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