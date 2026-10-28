Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 28 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 28 de 2026
08:27 p. m.
08:27 p. m.
- "No hay dinero que pague aguantar a Verónica Alcocer": Eva Ferrer prendió el ventilador
- ¿María Claudia Tarazona como cabeza de lista del Centro Democrático para el Concejo de Bogotá?
- Presidente De la Espriella anuncia deportaciones de migrantes con anotaciones y el traslado de todos los capturados en Bogotá