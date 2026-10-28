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Tres hábitos que pueden dejar sin dinero a su negocio, aunque tenga clientes

¿Será que usted está realizando alguno sin tener en cuenta las consecuencias? Descubra aquí los detalles.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
06:46 p. m.
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Tener compradores y registrar ventas no garantiza que una empresa cuente con recursos para pagar salarios, impuestos o proveedores. Detrás de las dificultades de liquidez pueden estar decisiones cotidianas que reducen el efectivo disponible sin que el propietario lo advierta a tiempo.

Sergio Hernández, director de Productividad Empresarial de UCompensar, identificó prácticas que presionan las finanzas empresariales. Entre ellas están descuidar los cobros, utilizar recursos del negocio para gastos personales y mantener mercancía almacenada durante demasiado tiempo.

Cobrar tarde y gastar sin separar las cuentas

El primer hábito es vender sin hacer seguimiento al pago. Una negociación puede parecer favorable por su valor, pero si el cliente paga a 90, 120 o 180 días, la empresa debe financiar su operación mientras recibe el dinero.

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Revisar periódicamente las cuentas por cobrar permite detectar retrasos y evaluar si los plazos negociados son compatibles con las obligaciones del negocio. El tamaño del comprador tampoco garantiza condiciones convenientes: los descuentos y las esperas prolongadas pueden afectar al proveedor.

El segundo es mezclar el dinero personal con el empresarial. Cubrir consumos del propietario con la caja del negocio resta recursos para comprar insumos, pagar empleados o cumplir compromisos tributarios. Hernández recomienda establecer una separación clara entre ambos presupuestos.

La mercancía acumulada también consume recursos

El tercer hábito peligroso es conservar inventarios sin revisar su rotación. Los productos que permanecen almacenados representan dinero que no está disponible para otras necesidades y pueden generar costos adicionales.

La recomendación es identificar qué líneas tienen poca salida, revisar su rentabilidad y evaluar alternativas para recuperar los recursos invertidos.

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Estas medidas deben acompañarse de una proyección de ingresos y pagos. Anticipar cuánto efectivo entrará y qué compromisos vencerán en los siguientes meses ayuda a reconocer posibles faltantes.

Hernández también plantea construir una reserva para imprevistos, ajustada a la capacidad de cada empresa. La continuidad del negocio depende tanto de conseguir ventas como de disponer del dinero cuando debe atender sus obligaciones.

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