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¿María Claudia Tarazona como cabeza de lista del Centro Democrático para el Concejo de Bogotá?

El Termómetro Político conoció que el propio expresidente Álvaro Uribe puso a consideración a Tarazona para la elección del Concejo de Bogotá en 2027.

Maritza Aristizábal

octubre 28 de 2026
08:20 p. m.
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En el Centro Democrático se está dando una discusión por las listas al Concejo de Bogotá. Hubo una reunión en las últimas horas con la bancada de la ciudad, la cual tuvo como anfitrión al expresidente Álvaro Uribe.

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Varias fuentes le confirmaron al Termómetro Político que el exmandatario y jefe natural de la colectividad puso en consideración que la cabeza de lista fuera María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Turbay.

Los nombres para ser cabeza de lista al Concejo

Sin embargo, también se está moviendo el nombre de Jerome Sanabria, la joven activista, para que sea la cabeza de lista. Para zanjar cualquier diferencia, Uribe propuso que fuera la cola de la lista, es decir, la número 45.

Al final, todo quedó planteado y no se ha decidido nada aún. La mayoría coincidió en que puede ser prematuro anunciar candidatos a un año de las elecciones regionales.

Luz Stella Murgas toma fuerza en la ANDI

Otro tema que está por definirse es el de la nueva presidencia de la ANDI. Mucho se ha hablado de los cinco candidatos que seleccionó la headhunter.

El presidente Abelardo de la Espriella no tiene reparos sobre ninguno de los cinco candidatos seleccionados y va a dejar que el proceso avance. Ahora bien, quien va a la cabeza en la carrera es la actual presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.

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Hasta el momento, ella es virtualmente la nueva presidenta de la ANDI. Aunque el otro nombre que suena es el de Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería y quien fue 10 años vicepresidente de la ANDI.

Se escribe otro capítulo del escándalo por la presunta red de favores sexuales en Palacio. El exministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que a Deicy Jiménez le habrían asignado carro, conductor y esquema de protección de la UNP.

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