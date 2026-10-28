Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 28 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 28 de 2026
10:42 a. m.
10:42 a. m.
- Tragedia en España tras el choque de dos trenes de alta velocidad en los que viajaban más de 500 pasajeros.
- Se conocieron videos previos al atentado cometido en Cúcuta en contra de miembros de la fuerza pública, y que dejó al menos siete personas heridas.
- La Defensoría del Pueblo ya había advertido la expansión del frente 33 de las disidencias de las Farc desde el Catatumbo hacia zonas urbanas como Cúcuta, en donde hay una alerta por el recrudecimiento del conflicto.