Marcela Reyes anunció acción judicial relacionada con B-King tras más de un año de su muerte

La DJ y creadora de contenido Marcela Reyes presentó una querella penal contra Adriana Salazar, madre del cantante B-King, cuyo nombre era Bayron Sánchez. La acción judicial busca que la Fiscalía General de la Nación determine si las declaraciones públicas de Salazar podrían constituir el delito de injuria, contemplado en el artículo 220 del Código Penal colombiano.

¿Por qué Marcela Reyes denunció a la mamá de B-King?

La controversia se originó después de una entrevista concedida por Adriana Salazar al medio 'Le Tengo El Chisme', en la que pidió a Marcela Reyes que dejara de hablar públicamente de su hijo. Durante la conversación, la madre del artista también relató que, después de la separación de la pareja, habría recibido información según la cual Reyes contactó a posibles empleadores en Miami para impedir que contrataran al cantante.

En respuesta, Km Abogados rechazó las declaraciones que, según la firma, podrían vincular a su representada con las circunstancias relacionadas con la muerte de Bayron Sánchez. La defensa sostuvo que Marcela Reyes no ha sido vinculada como investigada ni procesada en una actuación penal relacionada con ese fallecimiento y negó que hubiera participado en los hechos.

B-King fue hallado sin vida en México en septiembre de 2025, junto al DJ Regio Clown. En su comunicado, la defensa de Reyes señaló que las investigaciones sobre la muerte del cantante corresponden a las autoridades competentes y cuestionó que se generen sospechas contra su representada a partir de controversias personales o afirmaciones que considera no acreditadas.

¿Qué dijo la defensa de Marcela Reyes sobre su relación con B-King?

Además de anunciar la querella, Km Abogados defendió el derecho de Marcela Reyes a hablar de la relación sentimental que mantuvo con el artista. Según la firma, ambos compartieron una etapa significativa de sus vidas, por lo que la muerte de Sánchez no elimina el derecho de la DJ a recordar esa historia y referirse a ella de manera respetuosa.

La posición de la defensa responde a las reiteradas peticiones de Adriana Salazar para que Reyes no mencione públicamente a su hijo. En la entrevista con Le Tengo El Chisme, la madre del cantante expresó: "No quiero que hable ni bien ni mal, que se lo saque de su boca".