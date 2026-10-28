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Informe advierte que hubo más muertes por calor que por malaria o VIH en años recientes

Investigadores llamaron a declarar la “emergencia sanitaria mundial” por el cambio climático, con la esperanza de adoptar medidas para contrarrestarlo, como ocurrió con la pandemia.

Foto: AFP
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AFP

octubre 28 de 2026
07:58 p. m.
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Las muertes asociadas al calor extremo han alcanzado niveles alarmantes, llegando a superar el volumen de fallecimientos por enfermedades como el VIH o la malaria.

Solo en 2023, la crisis climática cobró la vida de 710.000 personas; cifra récord, en la que dos terceras partes de las muertes habrían sido provocadas por la actividad humana y su impacto en el cambio climático.

Así lo revela la décima edición del informe del Lancet Countdown, un estudio de referencia elaborado por 146 expertos de 30 países. La investigación arroja un balance devastador para el periodo comprendido entre 2016 y 2023: cerca de tres millones de personas murieron a por cuenta del calor.

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¿Por qué declarar emergencia sanitaria al cambio climático?

Ante semejante panorama, los autores del informe hicieron un llamado a la comunidad internacional a reconocer el cambio climático como una "emergencia sanitaria mundial", para situar este problema en los primeros puntos de su agenda gubernamental.

Marina Romanello, directora ejecutiva del Lancet Countdown, advirtió durante la presentación de los resultados este miércoles 28 de octubre que los estragos del clima sobre la salud global marchan a un ritmo vertiginoso que sobrepasa con creces la capacidad de respuesta internacional.

La especialista detalló que, de tratarse como una emergencia, los gobiernos articularían mecanismos de acción similares a los activados por la Organización Mundial de la Salud frente a la pandemia de Coivid-19 en 2020.

La intención, según Romanello, no es responder de forma reactiva ante episodios aislados, sino establecer una estrategia coordinada y sostenible en el tiempo.

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¿Cómo determinaron el número de personas que fallecieron por cuenta del calor?

El cálculo de tres millones de víctimas fue obtenido mediante una metodología precisa. De acuerdo con el profesor Ollie Jay, de la Universidad de Sídney, el equipo científico contrastó los datos oficiales de fallecimientos por calor con un escenario hipotético sin cambio climático.

Jay precisó que, si bien las olas de calor son fenómenos naturales, la huella humana ha modificado su frecuencia y potencial, provocando aún más decesos por calor.

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