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Nueva decisión clave sobre el caso Yhormar Hurtado: América de Cali conserva primeros puntos

El abogado de América de Cali reaccionó a la noticia y confirmó decisión favorable para el club.

Yhormar Hurtado América de Cali (3)
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

octubre 28 de 2026
06:56 p. m.
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Hay nueva decisión en el caso de Yhormar Hurtado, jugador de América de Cali por el que varios equipos demandaron los partidos en donde enfrentaron al cuadro 'Escarlata' por una supuesta alineación indebida del lateral derecho.

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Aunque las instancias locales desestimaron las demandas y mantuvieron los resultados conseguidos en el terreno de juego, los cinco clubes apelaron ante el TAS. Sin embargo, uno de ellos confirmó que se baja del reclamo internacional.

Boyacá Chicó desestima la apelación ante el TAS

Tras confirmarse el descenso de Boyacá Chicó a la segunda división, las directivas del cuadro boyacense tomaron la decisión de no continuar adelante con el reclamo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

En el documento, el club explicó que la decisión se basa en los resultados deportivos conseguidos en la temporada y que un resultado favorable de la demanda no cambiaría el hecho de que Chicó jugará en la segunda división en 2027.

Además, Chicó manifestó que siguen considerando que América de Cali incurrió en una falla al momento de inscribir a Hurtado, por lo que esperan que los clubes que están reclamando, obtengan los puntos correspondientes.

América de Cali conserva la goleada ante Boyacá Chicó

El partido que demandó Boyacá Chicó inicialmente fue un contundente 7-0 en contra en el estadio Pascual Guerrero. Tras las decisiones de Dimayor y la posterior baja del reclamo ante el TAS, estos 3 puntos y goles a favor se mantendrán.

Habrá que ver cuándo sale la resolución de los otros clubes que están demandando. De acuerdo a lo comentado por el abogado de América de Cali en 'Zona Libre de Humo', esperan tener una decisión definitiva a mediados de noviembre.

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