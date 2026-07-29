Impactante video | Así fue el intenso combate para rescatar al comandante de la Policía de una emboscada del ELN

La violencia en la región del Catatumbo volvió a quedar en evidencia tras un atentado contra el comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal.

El ataque, atribuido al frente Juan Fernando Porras del ELN, ocurrió mientras el oficial se desplazaba por una zona rural del municipio de El Zulia.

Videos del momento muestran la intensidad del enfrentamiento y la rápida reacción de los uniformados que integraban su esquema de seguridad.

¿Cómo fue el atentado contra el comandante de la Policía en Norte de Santander?

Los hechos se registraron en la vereda Camilandia, en jurisdicción de El Zulia, Norte de Santander. Según la información conocida, un artefacto explosivo fue detonado cuando pasaba la caravana en la que se movilizaba el coronel Jorge Andrés Bernal.

Tras la explosión, hombres del frente Juan Fernando Porras del ELN habrían abierto fuego desde posiciones ocultas entre la vegetación, desatando un intenso intercambio de disparos con el esquema de seguridad del oficial.

¿Cómo fue el combate para rescatar al comandante de la Policía de la emboscada del ELN?

Las imágenes del operativo muestran a los comandos Jungla de la Policía Antinarcóticos actuando de inmediato para proteger al coronel y responder al ataque.

Mientras avanzaban bajo fuego, los uniformados utilizaron sus fusiles para contener la ofensiva y evitar que los atacantes se acercaran a la caravana. En medio de la confrontación también se escuchan las instrucciones para emplear un lanzagranadas con el fin de neutralizar los disparos que provenían desde la montaña.

Durante varios minutos, los policías permanecieron en combate mientras organizaban la evacuación del comandante y de los uniformados heridos.

¿Hubo heridos durante el enfrentamiento?

En medio del fuego cruzado resultaron lesionados el subintendente Duque y el patrullero Urueña, quienes fueron protegidos por sus compañeros mientras continuaban los disparos.

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