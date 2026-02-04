Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 4 de febrero de 2026

Otras Noticias

Luis Díaz nuevamente está peleando por ser el mejor jugador del mes en el fútbol alemán. Así puede votar por el guajiro.

Desde el centro de Bogotá, Roy Barreras aseguró que el Frente por la Vida participará en la consulta del próximo 8 de marzo y llamó a la unidad del progresismo de cara a la primera vuelta presidencial.