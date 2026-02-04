CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 4 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
08:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • En la madrugada de este miércoles fue capturado en Venezuela Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro. Habría sido trasladado a una sede del Sebin.
  • Iván Cepeda no podrá participar en la consulta el próximo 8 de marzo, así lo decidió el CNE. Además, revocó la lista a la Cámara de Bogotá del Pacto Histórico.
  • El río Sinú tiene en emergencia al menos cuatro barrios de Córdoba y en Santa Marta 21 barrios resultaron afectados por diferentes avalanchas.
  • Continúa la agenda del presidente Gustavo Petro en Washington D.C. Ha tenido varias reuniones privadas con congresistas y también asistió a la Organización de Estados Americanos.
  • Noticias RCN conversó con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 4 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 4 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 3 de febrero de 2026

Otras Noticias

Luis Díaz

¿Cómo votar por Luis Díaz a ‘mejor jugador del mes’ en la Bundesliga?

Luis Díaz nuevamente está peleando por ser el mejor jugador del mes en el fútbol alemán. Así puede votar por el guajiro.

A lo que vinimos

A lo que vinimos electoral: Roy Barreras insiste en consulta progresista

Desde el centro de Bogotá, Roy Barreras aseguró que el Frente por la Vida participará en la consulta del próximo 8 de marzo y llamó a la unidad del progresismo de cara a la primera vuelta presidencial.

Alex Saab

¿Quién es Álex Saab? Señalado testaferro de Maduro que volvería a enfrentar a la justicia en EE. UU.

Trabajo

Excusas que no son válidas para faltar al trabajo: empleados los tienen en la mira y pueden ser despedidos

Invima

Reconocido producto que ayudaría a combatir la alopecia está en la lupa de las autoridades: ¿de cuál se trata?