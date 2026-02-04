Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 4 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 04 de 2026
08:23 p. m.
- En la madrugada de este miércoles fue capturado en Venezuela Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro. Habría sido trasladado a una sede del Sebin.
- Iván Cepeda no podrá participar en la consulta el próximo 8 de marzo, así lo decidió el CNE. Además, revocó la lista a la Cámara de Bogotá del Pacto Histórico.
- El río Sinú tiene en emergencia al menos cuatro barrios de Córdoba y en Santa Marta 21 barrios resultaron afectados por diferentes avalanchas.
- Continúa la agenda del presidente Gustavo Petro en Washington D.C. Ha tenido varias reuniones privadas con congresistas y también asistió a la Organización de Estados Americanos.
- Noticias RCN conversó con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.